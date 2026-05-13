Sénégal : Diomaye Faye change le format du dialogue national

La Présidence de la République du Sénégal a annoncé, mercredi 13 mai 2026, que la Journée du dialogue national prévue le 28 mai ne se tiendra pas sous son format habituel. En raison de la coïncidence avec la fête de la Tabaski, le président Bassirou Diomaye Faye a opté pour une série d’audiences individuelles en lieu et place de la rencontre collective.

Des audiences du 21 au 31 mai en remplacement de la journée collective

Selon le communiqué signé par Oumar Samba Ba, ministre et secrétaire général de la Présidence de la République, le chef de l’État recevra « plusieurs hautes personnalités et représentants des forces vives » entre le 21 et le 31 mai 2026. Ces échanges porteront sur la cohésion nationale et la situation globale du pays. Le format retenu est qualifié, dans le texte officiel, de « démarche de consultation directe et plus resserrée », substituée « à titre exceptionnel » à la journée habituelle.

La décision est motivée par les « obligations spirituelles et familiales particulièrement exigeantes » que la Tabaski impose aux Sénégalais. La fête, dont la date est fixée selon le calendrier lunaire, tombe cette année dans la même fenêtre que l’événement institutionnel annuel, rendant sa tenue dans les conditions ordinaires jugée incompatible avec le respect de cette célébration.

Une institution renouvellée depuis 2024

La Journée du dialogue national est une initiative du président Sall perpétuée par le chef d’Etat actuel. En mai 2024, la première édition sous le magistère de Diomaye avait porté sur la réforme et la modernisation de la justice. En 2025, le dialogue s’était étendu sur une semaine, du 28 mai au 4 juin, autour du thème du système politique, réunissant partis politiques, société civile, syndicats, confessions religieuses et secteur privé.

L’édition 2026 ne disposera donc pas de thème formellement annoncé ni de restitution collective publique, du moins dans l’immédiat. Les conclusions des audiences présidentielles n’ont pas fait l’objet d’un cadre de publication défini dans le communiqué de la Présidence. La prochaine étape connue reste l’ouverture de ces consultations, fixée au 21 mai 2026.