Sénégal : Un message de soutien de Macky Sall à Farba Ngom

Le 5 juin, les rues de Matam ont vu arriver une délégation parlementaire peu ordinaire. Conduite par Aïssata Tall Sall, figure politique d’envergure et présidente du groupe Takku Wallu Sénégal, elle n’était pas là pour discuter de lois ni pour faire campagne. Elle portait un message personnel, et lourd de sens : le soutien affiché de l’ancien président Macky Sall à Farba Ngom, détenu dans une affaire qui divise le pays. L’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, s’est joint à la démarche, consolidant ainsi l’image d’un camp politique resté solidaire, malgré les vents contraires. La délégation n’a pas manqué de rappeler le parcours de Farba Ngom, fidèle parmi les fidèles, artisan de l’ancrage de l’APR dans le Fouta et homme de terrain redouté, voire redoutable.

Entre fidélité politique et tension judiciaire

L’incarcération de Farba Ngom intervient dans un contexte où l’appareil judiciaire semble vouloir afficher une main ferme face aux soupçons de malversations. Mais pour une partie de la classe politique, la ligne est floue : opération de transparence pour certains, règlement de comptes pour d’autres. L’ancien griot devenu baron politique n’est pas un personnage secondaire : il incarne une époque, un style, une stratégie. Son arrestation agit donc comme un révélateur. Elle met à nu les fractures au sein des élites, les rivalités contenues depuis le changement de pouvoir et les interrogations sur l’usage de la justice dans les affaires politiques.

Le silence rompu de Macky Sall

Ce soutien public de Macky Sall, relayé par une délégation officielle, tranche avec la réserve habituelle des anciens chefs d’État. Il ne s’agit plus d’un murmure en coulisse mais d’un acte politique assumé. Par cette initiative, l’ex-président envoie un signal : les piliers de son régime ne seront pas abandonnés à leur sort. Ce geste peut aussi être lu comme une tentative de préserver ce qui reste de son héritage politique dans une région qui lui a longtemps été acquise. Mais au-delà du soutien personnel, il soulève une question plus profonde : jusqu’où les anciennes alliances tiendront-elles face aux nouvelles exigences de reddition des comptes ?

Dans les rues de Matam comme dans les couloirs du pouvoir à Dakar, l’affaire Farba Ngom dépasse désormais le cadre d’un simple dossier judiciaire. Elle cristallise une époque en mutation, un équilibre en recomposition, et des fidélités soumises à l’épreuve du réel.