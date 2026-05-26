Sénégal : à la tête de l'Hémicycle, Ousmane Sonko ramène Diomaye Faye à la réalité

Le vendredi 22 mai 2026, Bassirou Diomaye Faye signe le décret n°2026-1128. Il limoge Ousmane Sonko de la Primature, dissout le gouvernement, et pense refermer une parenthèse encombrante. Quatre jours plus tard, Sonko préside l’Assemblée nationale du Sénégal avec 132 voix sur 133. Le limogeage s’est retourné contre celui qui l’a signé.

Un piège que Diomaye a lui-même tendu

Limoger Sonko était constitutionnellement irréprochable. Politiquement, c’était offrir à l’homme le plus populaire du pays une sortie par le haut. Sonko quittait un poste d’exécutant — contraint par les arbitrages présidentiels, exposé aux critiques de la gestion quotidienne, bridé par la hiérarchie institutionnelle — pour retrouver une liberté de parole totale et une tribune parlementaire.

Diomaye Faye a tenté trois leviers pour bloquer la manœuvre. Le limogeage d’abord, censé marginaliser Sonko. La saisine du Conseil constitutionnel ensuite, pour faire invalider juridiquement sa réintégration comme député. Le boycott de l’opposition enfin, pour délégitimer le vote. Les trois ont échoué. Le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent, estimant que la question relevait du règlement intérieur du Parlement. L’opposition a boycotté la séance — mais le PASTEF dispose de 130 sièges sur 165, et 132 députés ont voté pour Sonko. Le boycott n’a fait que rendre la victoire plus écrasante.

La mécanique d’un retournement en 48 heures

La vitesse de la réponse du camp Sonko est ce qui frappe le plus dans cette séquence. En moins de 48 heures après le limogeage, El Malick Ndiaye démissionnait du perchoir, le suppléant Ismaïla Wone renonçait à son siège, et la Conférence des présidents fixait la date du vote. Rien n’a été improvisé. La procédure — réintégration du député, vacance du perchoir, élection immédiate — était prête avant même que le décret de limogeage ne soit publié.

Ce n’est pas le signe d’une réaction. C’est le signe d’une anticipation. Sonko savait que le limogeage était imminent. Il avait préparé la réponse. L’intervention à l’Assemblée nationale le jour même du limogeage — où il avait déclaré que « le Président a fait une erreur » — n’était pas une sortie impulsive. C’était le signal d’ouverture d’une séquence planifiée.

Ce que Sonko a compris que Diomaye n’a pas mesuré

La force de Sonko n’a jamais résidé dans son titre. Elle réside dans la majorité parlementaire du PASTEF, dans sa base militante, et dans une légitimité populaire que deux ans de gouvernement n’ont pas entamée. Vendredi soir, des centaines de militants convergaient spontanément vers Keur Gorgui sans qu’aucune consigne ne soit donnée. Aucune mobilisation comparable n’a eu lieu en soutien au chef de l’État.

En le limogeant, Diomaye Faye pensait reprendre le contrôle de l’exécutif. Il a en réalité offert à Sonko la deuxième institution de l’État, une immunité parlementaire, et la capacité de bloquer tout nouveau gouvernement via une motion de censure. Le nouveau Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, nommé le 25 mai, devra obtenir l’approbation des députés dans un délai de trois mois — des députés dont Sonko préside désormais l’assemblée. Diomaye ne peut pas dissoudre le Parlement avant novembre 2026. Le rapport de forces est structurellement défavorable à la présidence.

2029 : Sonko joue déjà la prochaine manche

La présidentielle de 2029 structure chaque décision de cette crise depuis le début. Fin avril 2026, le Parlement avait adopté une réforme du code électoral rendant Sonko éligible. Dès décembre 2025, il avait annoncé sa candidature. Depuis le perchoir, il dispose désormais d’une tribune institutionnelle permanente, d’une visibilité nationale quotidienne, et d’un levier de pression sur l’exécutif que nul autre opposant — ou allié turbulent — n’a jamais eu dans l’histoire politique sénégalaise récente.

Diomaye Faye, constitutionnellement autorisé à briguer un second mandat, devra construire sa propre légitimité électorale face à un Sonko libéré des contraintes gouvernementales, renforcé institutionnellement, et porté par une base que le limogeage a galvanisée plutôt qu’affaiblie.

Le slogan de 2024 était « Diomaye moye Sonko » — Diomaye, c’est Sonko. En quatre jours, Sonko a démontré que l’équation ne fonctionnait plus dans ce sens. Et que lui, en revanche, n’avait besoin de personne pour exister politiquement.