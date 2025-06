Sénégal : Une campagne pour inciter le paiement des impôts sur le foncier

Photo de Tyck via Iwaria

À Dakar, la fiscalité foncière peine à tenir ses promesses. Selon les estimations, à peine 12 à 20 % des parcelles de la capitale sont régulièrement imposées, et les montants effectivement collectés couvrent à peine 9 à 20 % du potentiel fiscal projeté. Cette faiblesse structurelle, liée à la fois à l’absence de déclarations spontanées, à la vétusté des bases de données cadastrales et à la lenteur des procédures administratives, a des conséquences lourdes sur les capacités budgétaires des collectivités locales. Le manque de mise à jour des valeurs locatives et le faible taux de conformité affaiblissent l’efficacité de la fiscalité immobilière, censée pourtant alimenter des investissements publics urgents en assainissement, éclairage, routes ou sécurité.

Une offensive numérique et réglementaire

Pour changer la donne, la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID) lance une campagne nationale de régularisation. Elle invite expressément les propriétaires fonciers à déclarer leurs biens avant le 10 juillet. Passé ce délai, des pénalités financières et contentieuses pourraient être appliquées. L’initiative s’accompagne d’un recours accru aux outils numériques. Un nouveau système d’évaluation foncière a été mis en place, combinant données cadastrales, relevés GPS et inspections terrain. Ce dispositif, actuellement testé à Dakar, permet d’identifier les parcelles non recensées, de réviser les bases imposables et de détecter les manquements aux obligations déclaratives. Pour les constructions neuves, un avantage est maintenu : une exonération de cinq ans reste possible, sous condition de déclaration dans les quatre mois suivant l’achèvement.

Entre responsabilité citoyenne et incitation fiscale

La campagne vise autant à mobiliser les recettes qu’à instaurer une nouvelle culture fiscale. Elle mise sur la responsabilisation des contribuables, mais cherche aussi à renforcer la transparence dans l’utilisation des ressources collectées. À l’image du mobile money qui a permis un saut technologique en finance, les autorités veulent démontrer que le numérique peut restaurer l’équité fiscale, au bénéfice de tous. Pour les propriétaires, cette dynamique est aussi une opportunité : en régularisant leur situation, ils peuvent accéder à certains services administratifs, bénéficier de titres fonciers clairs, et valoriser plus aisément leurs biens. Si la campagne atteint ses objectifs, elle pourrait marquer un tournant dans la gestion foncière au Sénégal, en élargissant la base contributive sans augmenter les taux d’imposition.