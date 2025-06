Tensions Israël-Iran : L’appel du Bénin au dialogue…

Photo: Présidence du Bénin

Le gouvernement béninois suit de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient, marquée par une intensification des hostilités entre l’Iran et Israël. Dans un communiqué officiel daté du samedi 14 juin 2025, le ministère béninois des Affaires étrangères fait état de sa préoccupation face à la montée des violences dans la région.

Le Bénin souligne les risques de déstabilisation régionale et internationale liés à la poursuite des affrontements armés. Il réaffirme son engagement en faveur du règlement pacifique des différends, conformément aux principes du droit international.

Dans son communiqué, la diplomatie béninoise appelle les parties impliquées à faire preuve de retenue. Le gouvernement invite les acteurs concernés à éviter toute escalade susceptible d’entraîner une détérioration irréversible de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Le Bénin encourage les partenaires influents de la région à privilégier les canaux diplomatiques et à favoriser la reprise du dialogue. L’objectif, selon le ministère, reste la préservation de la paix et la stabilité dans la région.

La déclaration du Bénin intervient au lendemain d’une riposte militaire de l’Iran contre Israël. Dans la nuit du 13 juin, plus de 150 missiles balistiques et plusieurs drones ont visé le territoire israélien. L’attaque, qualifiée d’« opération Promesse honnête 3 », a causé plusieurs victimes, dont au moins trois civils tués et une soixantaine de blessés, selon des sources médiatiques internationales.

Cette offensive iranienne répond à des frappes israéliennes menées la veille sur des installations iraniennes. Le bilan fait état d’au moins 78 morts, incluant des ingénieurs du programme nucléaire et des officiers de haut rang, ainsi que plus de 300 blessés, selon le journal Le Monde. Israël justifie son opération par des préoccupations liées au programme nucléaire iranien. Dans ce contexte, plusieurs pays et organisations internationales ont exprimé leurs positions.