Transport au Maghreb : d’importants accords signés en Turquie avec deux pays

En préparation de la Coupe du Monde 2030, un événement d’envergure qui concentre les ambitions du Maroc, le pays intensifie ses efforts pour moderniser ses infrastructures de transport. Cette volonté s’exprime à travers une série d’initiatives visant à optimiser la mobilité, renforcer la sécurité des routes et dynamiser les échanges commerciaux régionaux. Lors du Forum mondial sur la connectivité des transports organisé du 27 au 29 juin à Istanbul, le Maroc a officialisé plusieurs partenariats importants, traduisant son engagement à bâtir un système de transport plus efficace et intégré.

Coopération maroco-turque au cœur des accords

Au centre des discussions, deux accords majeurs ont été signés entre le Maroc et la Turquie. Le premier concerne la sécurité routière, avec un protocole visant à échanger technologies et bonnes pratiques pour améliorer la prévention des accidents et la gestion des infrastructures terrestres. Le second porte sur la sécurisation des corridors maritimes, une étape clé pour moderniser la flotte maritime nationale et garantir la fluidité des échanges à travers la Méditerranée. Ces ententes ont été signées par le ministre marocain du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et son homologue turc, Abdulkadir Uraloglu, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak. Elles traduisent la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération logistique et technologique.

Sécurité routière et transport transfrontalier : des connexions élargies

Au-delà de la mer, le Maroc renforce également son cadre en matière de sécurité routière. En s’associant avec la Turquie, le pays entend échanger des expériences et des technologies pour réduire les risques liés aux déplacements terrestres, un défi central au moment où le transport routier joue un rôle clé dans la circulation des personnes et des marchandises. Ce partenariat reflète l’importance accordée à la prévention et à la modernisation des infrastructures routières.

Dans le même esprit d’ouverture, un accord a été conclu avec l’Ukraine pour faciliter le passage des véhicules de transport internationaux entre les deux pays. Cette entente facilite le transit des marchandises ukrainiennes vers le Maroc tout en permettant aux transporteurs marocains d’accéder aux marchés européens via les routes ukrainiennes. Ce nouvel axe terrestre s’apparente à une passerelle commerciale stratégique, enrichissant le réseau de transport marocain par des connexions directes vers l’Est de l’Europe. Cet accord a été signé avec le vice-ministre ukrainien Serhiy Derkach, sous l’égide du ministère marocain du Transport.

Diversification des échanges et coopération aérienne

Le ministre marocain du Transport et son homologue russe, Dmitry Zverev, ont échangé autour des opportunités de coopération dans les domaines de l’aviation civile et du transport routier, reflétant ainsi leur intention commune d’élargir les options de transport tout en renforçant les liens entre leurs deux pays. Cette ouverture vers de nouveaux partenaires internationaux illustre la démarche proactive du Maroc pour moderniser son système logistique sur plusieurs fronts.

Ces accords reflètent une stratégie globale où chaque modalité – maritime, routière, aérienne – se renforce mutuellement. Le Maroc se positionne ainsi comme un hub logistique régional, capable d’assurer des connexions fluides et sécurisées entre l’Afrique, l’Europe et au-delà.

À travers ces initiatives, le Maroc confirme son rôle moteur dans la transformation des transports au Maghreb, en misant sur des partenariats solides et une intégration progressive des technologies modernes. Cette dynamique est appelée à soutenir non seulement les grands événements internationaux à venir, mais aussi à favoriser un développement économique durable, en facilitant la circulation des biens et des personnes dans une région aux enjeux géostratégiques croissants.