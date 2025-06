Union du Maghreb : cette alliance qui entame un nouveau processus

Photo Metal structure

Depuis plusieurs décennies, l’idée d’une union entre les pays du Maghreb — Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Mauritanie — a été perçue comme un projet aux promesses immenses. Ce rêve ambitionnait non seulement de renforcer la solidarité régionale, mais aussi de créer une dynamique économique capable de rivaliser sur le plan continental et mondial. Pourtant, des différends politiques et des intérêts divergents ont souvent freiné cette intégration, confinant cette vision à un potentiel encore largement inexploré. Aujourd’hui, une nouvelle étape semble amorcée, portée par une collaboration concrète entre acteurs industriels et institutionnels des deux rives, offrant un espoir tangible de rapprochement à travers des secteurs stratégiques.

Un rapprochement industriel entre le Maroc et la Mauritanie

Ce mercredi, une rencontre organisée à Nouakchott a rassemblé des représentants majeurs des secteurs industriels et institutionnels du Maroc et de la Mauritanie. Cette rencontre a été l’occasion pour les associations industrielles des deux pays — spécialisées respectivement dans les domaines métallurgiques, mécaniques et électromécaniques pour le Maroc, et dans l’industrie, les mines et l’énergie pour la Mauritanie — d’établir un partenariat durable. L’objectif affiché est de renforcer la collaboration dans ces secteurs stratégiques afin de créer des synergies industrielles profitables aux deux économies. Cette alliance va au-delà de la simple coopération commerciale, cherchant à instaurer un développement conjoint, intégrant savoir-faire, ressources et technologies.

Cibler des secteurs moteurs pour une croissance conjointe

Les domaines choisis sont stratégiques et correspondent aux points forts et aux besoins respectifs des deux pays. La métallurgie et la mécanique sont des domaines qui jouent un rôle fondamental dans la fabrication d’équipements et dans la transformation des ressources naturelles, secteurs où le Maroc dispose d’une expérience solide. La Mauritanie, pour sa part, possède des réserves minières importantes, notamment en minerais, qui représentent un potentiel économique considérable. L’énergie, qui représente un défi majeur pour les économies en développement, fait aussi partie intégrante de cette coopération, notamment avec la montée des enjeux liés aux énergies renouvelables et à la transition énergétique. En réunissant ces forces, les deux nations cherchent à créer une chaîne de valeur régionale capable de mieux répondre aux défis industriels et économiques contemporains.

Un premier pas vers une intégration économique pragmatique

Cette nouvelle collaboration montre une dynamique nouvelle, fondée sur des actions concrètes et un engagement partagé entre acteurs publics et privés. Ce partenariat démontre qu’une alliance réussie peut émerger de la mise en commun de compétences et d’intérêts communs, dépassant les obstacles historiques. En se concentrant sur des projets industriels concrets, cette initiative donne corps à l’idée d’une intégration régionale fondée sur des résultats tangibles, au bénéfice des populations locales et des économies nationales. Elle pourrait ainsi inspirer d’autres pays de la région à envisager des coopérations similaires, reposant sur des bases économiques solides.

Ce rapprochement entre le Maroc et la Mauritanie ouvre ainsi une nouvelle voie pour l’Union du Maghreb. Il montre que le développement partagé à travers des partenariats industriels peut constituer une force motrice pour renforcer les liens régionaux. La réussite de cette expérience pourrait devenir un exemple encourageant pour faire avancer le projet longtemps espéré d’une intégration économique maghrébine, avec des effets positifs visibles à court et moyen terme.