USA – Chine : Trump annonce un accord

En 2025, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, lancée par Donald Trump lors de son retour sur la scène politique, a bouleversé les rivalités économiques entre les deux pays. S’appuyant sur un discours protectionniste, Trump critique les déséquilibres commerciaux et les pratiques industrielles chinoises jugées déloyales. Ce mercredi sur son réseau Truth Social, il annonce un accord avec Pékin, présenté comme une victoire pour l’économie américaine. Cette annonce pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

Un compromis stratégique autour des terres rares

Les discussions ont eu lieu en toute discrétion à Londres. Donald Trump annonce qu’un accord de base a été conclu avec la Chine pour reprendre l’importation de terres rares vers les États-Unis. Il considère cela comme un succès, car ces métaux sont essentiels pour fabriquer des smartphones, des moteurs d’avions et des équipements militaires. Jusqu’à présent, les États-Unis se plaignaient de ne pas en avoir assez.

L’accord annoncé par Trump, même s’il doit encore être validé par le président chinois Xi Jinping, marque un vrai progrès après des mois de blocage. Ce n’est pas juste une question commerciale, mais aussi un enjeu de sécurité technologique et d’indépendance industrielle. Pour apaiser les tensions, les États-Unis ont aussi promis de faciliter l’accueil des étudiants chinois, un geste important alors que la méfiance entre les deux pays grandit.

Un climat de coopération prudent mais renouvelé

Du côté chinois, le message est net : il faut réduire les malentendus, trouver plus d’accords et renforcer la coopération entre les deux pays. Le vice-Premier ministre chinois a insisté sur l’importance d’une relation constructive. Pékin espère aussi que Washington lèvera certaines restrictions sur l’exportation de technologies américaines vers la Chine, un point clé dans la course mondiale au leadership technologique.

La chaîne de télévision officielle chinoise a reconnu des progrès réels lors des discussions à Londres, soulignant une meilleure entente sur les enjeux économiques importants. Même si la Chine protège ses intérêts stratégiques, elle montre une certaine volonté de dialogue. Mais cette ouverture ne veut pas dire que la compétition est terminée : chaque action est réfléchie et chaque compromis est limité. Pour la Chine comme pour les États-Unis, il s’agit de s’entendre sans abandonner leurs positions clés.

Une détente fragile sur fond de rivalité persistante

L’annonce de Trump survient à un moment charnière, où les interdépendances économiques ne peuvent plus masquer la rivalité systémique. Cet accord potentiel, s’il se concrétise, pourrait marquer un tournant pragmatique : non pas une réconciliation, mais une pause tactique. En réactivant le flux des terres rares et en rouvrant certaines portes éducatives, les deux pays amorcent un rééquilibrage. La relation, qualifiée d’« excellente » par le président américain, reste néanmoins traversée par des tensions profondes, des accusations d’espionnage technologique aux sanctions sur les semi-conducteurs.

Londres n’a pas été le théâtre d’une réconciliation, mais celui d’une négociation stratégique entre deux puissances qui, tout en restant rivales, cherchent à éviter l’impasse. Dans ce jeu d’échecs mondial, chaque mouvement compte. Et si cet accord venait à se concrétiser, il ne s’agirait pas d’une victoire définitive, mais d’une manœuvre de plus dans une partie toujours en cours.