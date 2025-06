Maghreb : une avancée scientifique majeure signalée

Photo : @pierrepllr(medium.com)

L’Université Ferhat Abbas – Sétif 1 atteint un nouveau sommet dans le domaine de l’excellence scientifique grâce à une découverte majeure de trois de ses chercheurs. Cette avancée technologique dans le domaine de la dosimétrie confirme la vitalité de la recherche algérienne et ouvre des perspectives prometteuses pour diverses applications.

Les professeurs-chercheurs Fayçal Kherfi, Chahrazed Benkhelifa et Malia Hamissi ont obtenu un brevet d’invention de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) pour leur innovation révolutionnaire. Leur travail porte sur une nouvelle méthode de mesure des doses de rayonnement utilisant des matériaux avancés à base d’aluminium doublement dopé à l’antimoine et au sodium.

Une technologie prometteuse aux multiples applications

Cette invention représente une avancée significative dans la précision des mesures dosimétriques. La technologie développée améliore considérablement l’efficacité et la sensibilité des appareils de mesure dans les environnements exposés aux radiations. Ces avancées ouvrent de nouvelles possibilités dans la recherche fondamentale, les applications médicales et les processus industriels.

Mohamed El Hadi Latreche, directeur de l’université, souligne l’importance de cette réalisation qui illustre parfaitement l’esprit d’innovation caractérisant son établissement. Cette distinction renforce la réputation de l’université tant au niveau national qu’international, s’inscrivant dans une série de succès récents qui témoignent de la vitalité de la recherche scientifique locale.

Reconnaissance internationale confirmée

L’excellence de l’Université de Sétif est également confirmée par les classements internationaux. En 2023, le magazine britannique Times Higher Education a classé l’établissement à la 98e place mondiale parmi les universités de moins de 50 ans. Cette reconnaissance, basée sur des critères rigoureux incluant l’enseignement, la recherche, l’innovation et l’internationalisation, place l’université en tête des établissements algériens et maghrébins, et au second rang africain dans cette catégorie spécifique.