Vodun Days 2026 : Ouidah donne rendez-vous aux passionnés de culture les 8, 9 et 10

La cité historique de Ouidah s’apprête à vibrer de nouveau au rythme des Vodun Days. Après une édition 2025 saluée pour son ampleur — plus de 435 000 participants recensés — l’événement est officiellement reconduit pour les 8, 9 et 10 janvier 2026. Devenu en quelques années un moment fort du calendrier culturel béninois, ce festival célèbre le Vodoun dans toutes ses dimensions : spirituelle, artistique et patrimoniale.

Derrière cette initiative, une volonté assumée de redonner toute sa place à une tradition longtemps marginalisée, mais désormais portée avec fierté comme l’un des piliers de l’identité nationale. À travers des rituels, des processions, des concerts, des expositions, ou encore des spectacles de Zangbéto, les Vodun Days offrent une immersion dans un univers riche et méconnu. Le Village des Vodun Days, espace central de la manifestation, permet au public de découvrir les savoir-faire artisanaux, les spécialités culinaires et les expressions artistiques inspirées de la spiritualité Vodoun.

Plus qu'une simple fête, l'événement incarne un espace de communion, où se rencontrent les adeptes, les curieux et les membres de la diaspora africaine venus renouer avec leurs racines. Porté par une ambition de rayonnement culturel, il participe également à l'essor du tourisme et contribue à revaloriser un patrimoine immatériel qui continue d'influencer de nombreux pans de la culture béninoise. Les organisateurs invitent déjà le public à se tenir informé des annonces à venir via le site officiel : www.vodundays.bj.