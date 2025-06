Voyage à l’étranger : le Bénin lance une campagne de sensibilisation nationale

Photo Unsplash

Face aux refus de visa, aux expulsions ou encore à la détérioration de l’image du Bénin à l’étranger, les autorités béninoises optent pour une approche préventive. Le ministère des Affaires étrangères a lancé une campagne d’information intitulée « Tout commence par un bon départ », pour sensibiliser les citoyens sur les bonnes pratiques à adopter avant tout départ à l’étranger.

Chaque année, de nombreux Béninois voient leur projet de voyage compromis en raison de dossiers incomplets, de la falsification de documents ou encore de dépassements de séjour. Ces erreurs, parfois involontaires, peuvent avoir des conséquences lourdes : refus de visa, interdiction temporaire ou définitive d’entrée dans certains pays, voire obligation de quitter un territoire. Ces situations individuelles affectent également la réputation collective du Bénin sur la scène internationale, altérant la crédibilité du passeport béninois.

Trois axes prioritaires

La campagne, déployée depuis mai, repose sur trois grands axes :

la prévention de l’usage de faux documents ;

; le rappel des conditions de séjour et du respect strict de leur durée ;

; et la promotion de l’inscription volontaire au Registre des Béninois de l’Étranger (RBE), un outil destiné à mieux encadrer et protéger les citoyens à l’étranger.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte international où les politiques migratoires deviennent de plus en plus rigoureuses, notamment dans des pays comme les États-Unis. Elle entend aussi répondre aux attentes exprimées par de nombreux Béninois de la diaspora, confrontés à des blocages souvent liés à des erreurs évitables dans leurs démarches administratives.

Un message de responsabilité collective

En lançant cette campagne, le gouvernement béninois veut non seulement informer, mais aussi responsabiliser ses ressortissants. « Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de l’image du pays à l’étranger », rappelle le ministère. À travers une diffusion progressive des messages via les canaux officiels et les relais institutionnels, les autorités espèrent toucher un large public : voyageurs occasionnels, étudiants, professionnels en mobilité ou membres de la diaspora.

Au-delà de l’information pratique, cette campagne vise à renforcer la crédibilité du Bénin dans ses relations diplomatiques, tout en assurant une meilleure protection de ses ressortissants à l’étranger. Le message est clair : une mobilité réussie commence par des démarches responsables et conformes. Le ministère invite chaque citoyen à relayer la campagne auprès de ses proches, afin que les bonnes pratiques deviennent un réflexe collectif.

Tout ceci intervient après les récentes annonces de l’administration Trump. Le Bénin figure parmi les vingt-cinq nations africaines potentiellement ciblées par une extension des restrictions ou interdictions de voyage imposées par les États-Unis. Selon des informations rapportées par RFI, citant une note interne consultée par le Washington Post et Reuters, Washington envisagerait d’élargir sa liste actuelle de douze pays soumis à de telles mesures pour des raisons de sécurité