WAES 2025 au Bénin : Talon appelle à une intégration économique accélérée

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a pris part, le samedi 21 juin 2025 à Abuja, au Sommet économique de l’Afrique de l’Ouest (Waes 2025), placé sous le thème « Une voix, un avenir ». Ce rendez-vous a réuni des chefs d’État ouest-africains, des dirigeants d’institutions financières mondiales, des industriels et des partenaires au développement, avec l’ambition d’explorer des solutions concrètes pour accélérer l’intégration économique de la région, stimuler les échanges et bâtir une prospérité partagée à l’échelle ouest-africaine.

Le président Patrice Talon a plaidé pour un renforcement de la solidarité économique et financière dans la sous-région, insistant sur l’urgence de dépasser les clivages politiques. « Si nous ne partageons pas le même idéal démocratique ni les mêmes visions politiques, ce n’est pas aussi grave que de ne pas partager le même idéal économique », a-t-il affirmé.

Il a également pointé du doigt les obstacles persistants à la libre circulation et déploré les tracasseries routières qui font qu’« il faut plus d’une journée pour aller de Lagos à Abidjan ». Au-delà des constats, il a lancé un appel à la responsabilité collective, en soulignant que si l’Afrique de l’Ouest n’est pas davantage intégrée, la faute incombe à tous les niveaux. Des chefs d’État aux agents d’exécution, en passant par les administrations.

En marge du sommet, la République du Bénin et la République fédérale du Nigeria ont signé un accord bilatéral historique d’intégration. Cet accord rend la coopération entre les deux pays plus étroite et plus efficace. Il pose les bases d’une intégration économique ambitieuse, s’attaquant à tous les sujets, y compris notamment les obstacles non tarifaires aux échanges, tels que les autorisations de mise sur le marché, les formalités douanières et réglementaires, ainsi que les questions fiscales et monétaires. Le président Patrice Talon a appelé solennellement les ministres et responsables concernés à œuvrer pour la mise en œuvre rapide et rigoureuse de l’accord, afin qu’il génère des retombées concrètes pour les populations.