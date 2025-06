Whatsapp : un changement significatif bientôt déployé

PH: ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Lorsque WhatsApp a été lancée en 2009, l’application se voulait avant tout un outil simple, sans publicité, misant sur l’efficacité de la messagerie instantanée mobile. En contournant les frais de SMS classiques et en offrant une expérience fluide sur smartphones, elle a rapidement séduit des millions d’utilisateurs, notamment dans les pays émergents où les coûts de communication représentaient un obstacle. Le rachat par Meta (ex-Facebook) en 2014 a marqué un tournant, sans pour autant modifier cette ligne de conduite : priorité à la confidentialité et à l’absence de publicité visible. En misant sur le chiffrement de bout en bout, la plateforme a consolidé une réputation de fiabilité qui lui a permis de dépasser les deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Mais cet engagement historique pourrait être réinterprété avec l’introduction d’une monétisation plus ciblée.

Vers une monétisation discrète mais assumée

Meta s’apprête à introduire des publicités sur WhatsApp, mais de manière encadrée et localisée. Ces insertions seront limitées à l’onglet Actus, un espace rassemblant les Statuts et les Chaînes, fréquenté chaque jour par environ 1,5 milliard d’usagers. Cette section, comparable aux Stories sur Instagram, servira de vitrine commerciale. Toutefois, la collecte de données personnelles restera restreinte : seuls des éléments généraux comme la langue utilisée, la localisation approximative ou l’activité dans cet onglet seront pris en compte pour cibler les publicités.

Publicité

L’entreprise entend préserver l’essence du service qui a fait son succès. Les conversations privées, les appels vocaux ou vidéos, ainsi que les mises à jour de statuts entre proches continueront à bénéficier du chiffrement de bout en bout, ce qui signifie qu’aucune analyse de contenu ne sera utilisée pour le ciblage publicitaire. Les utilisateurs non intéressés pourront également désactiver cet onglet Actus dans les paramètres de l’application.

Nouveaux leviers : abonnements et visibilité des Chaînes

Au-delà des encarts publicitaires, WhatsApp explore d’autres pistes pour rentabiliser sa gigantesque base d’utilisateurs. Certaines Chaînes – un format proche des flux d’actualités à sens unique – pourront proposer des abonnements payants à leur contenu. En parallèle, une fonction de mise en avant dans l’annuaire de découverte permettra aux créateurs ou organisations d’accroître leur visibilité, possiblement contre rémunération.

L’évolution vers ce modèle hybride rappelle la trajectoire suivie par d’autres plateformes de Meta, où les contenus éphémères ou unilatéraux deviennent les nouveaux terrains d’expérimentation commerciale. Ici, WhatsApp ne cherche pas à perturber l’usage traditionnel de sa messagerie, mais à développer un pan complémentaire, distinct, pensé pour les marques, les médias ou les influenceurs.

Une adaptation stratégique plutôt qu’une rupture

Cette orientation illustre la recherche d’un équilibre entre rentabilité et respect des usages établis. En privilégiant une approche compartimentée et modulaire, Meta tente d’éviter une rupture trop brutale avec les attentes de ses utilisateurs historiques. L’entreprise semble ainsi répondre à une logique de diversification progressive, tout en mesurant l’impact que pourrait avoir un changement plus intrusif dans un contexte de méfiance généralisée vis-à-vis des données personnelles.

Publicité

Le pari est délicat : convaincre que l’expérience utilisateur restera intacte tout en introduisant des mécanismes de monétisation dans des zones annexes. Si la promesse de confidentialité est tenue, ce repositionnement pourrait ouvrir une nouvelle phase d’évolution pour WhatsApp, où la fidélité des usagers serait préservée tout en explorant de nouvelles marges économiques.