Whatsapp : une concurrence inattendue sur l’iPhone

Apple se prépare à transformer son application de messagerie avec iOS 26, dont la présentation officielle est prévue lors de la WWDC 2025 le 9 juin. Cette nouvelle version marque un tournant stratégique pour l’entreprise, qui adopte désormais une numérotation basée sur l’année civile plutôt que sur la progression habituelle depuis iOS 18. L’entreprise mise sur une refonte majeure d’iMessage pour concurrencer directement les plateformes dominantes du marché.

Cette évolution s’inscrit dans une démarche globale de modernisation du système d’exploitation mobile d’Apple. La nouvelle interface s’inspire largement de visionOS, apportant une cohérence visuelle à l’ensemble de l’écosystème Apple. L’objectif principal reste néanmoins de combler les lacunes historiques d’iMessage face aux fonctionnalités proposées par ses concurrents établis.

Fonctionnalités intelligentes et interface repensée

Les nouveautés les plus marquantes concernent l’intégration de l’intelligence artificielle dans les conversations quotidiennes. La traduction automatique devient native, permettant de détecter instantanément la langue des messages reçus et de proposer une version traduite sans nécessiter l’utilisation d’applications tierces. Cette fonctionnalité, alimentée par Apple Intelligence et traitée localement, vise à faciliter les échanges multilingues.

L’application intègre également des sondages interactifs directement dans les fils de discussion, éliminant le besoin d’extensions externes. Les utilisateurs pourront créer des votes en temps réel, tandis que l’IA contextuelle suggérera automatiquement des options pertinentes selon les conversations en cours.

Le projet interne « Solarium » transforme aussi l’esthétique générale avec des bulles translucides, des effets d’ombre sophistiqués et des animations immersives héritées du casque Vision Pro. Parmi les autres fonctionnalités attendues, on trouve la possibilité de créer des sondages et de définir une image de fond pour les conversations.

Sécurité renforcée et interopérabilité accrue

La sécurité constitue un autre axe majeur de développement avec l’activation du protocole MLS pour le chiffrement de bout en bout des communications RCS. Cette amélioration technique répond aux exigences européennes d’interopérabilité tout en égalisant le niveau de protection offert par WhatsApp. Apple facilite aussi la migration vers Android grâce à un assistant de transfert eSIM et à la synchronisation automatique des mots de passe Wi-Fi, démontrant une approche plus ouverte envers les autres écosystèmes mobiles.