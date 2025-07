Afrique : croissance nette de l’économie de ce pays en début 2025

Photo: DR

L’Afrique enregistre une croissance économique moyenne d’environ 4 % en 2025, selon les estimations des institutions internationales. Bien que ce chiffre soit prometteur, il cache des disparités significatives entre les nations du continent. Certains pays, grâce à des politiques économiques avisées, des ressources naturelles abondantes ou une diversification réussie, affichent des performances remarquables, tandis que d’autres ont du mal à maintenir un rythme soutenu.

La vitalité économique de l’Afrique repose sur divers secteurs, allant de l’agriculture à l’industrie, en passant par le tourisme et les services. Les investissements dans les infrastructures, l’urbanisation croissante et l’essor du numérique contribuent également à stimuler la croissance. Cependant, des défis tels que l’instabilité politique, les crises climatiques et les inégalités freinent encore le potentiel de nombreux pays.

Les champions de la croissance africaine

Plusieurs nations se distinguent par leurs performances économiques. Le Rwanda, par exemple, continue d’impressionner avec une croissance projetée à environ 8 % en 2025, portée par des réformes favorables aux entreprises et un secteur technologique en plein essor. L’Éthiopie, malgré des défis internes, maintient un rythme soutenu grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures et l’industrialisation. Le Ghana, quant à lui, bénéficie de ses ressources en or et en cacao, ainsi que d’une gestion économique relativement stable.

Le Cap-Vert, petit archipel de l’Atlantique, illustre également ce dynamisme. En 2025, son économie progresse à un rythme enviable, dopée par le tourisme, qui attire des visiteurs grâce à ses plages et son climat favorable. Les secteurs de la construction et des services, ainsi qu’une hausse de la consommation privée, soutiennent cette trajectoire ascendante.

Le Cap-Vert, un modèle à suivre

Pour maintenir cette dynamique, les pays africains doivent relever plusieurs défis. L’amélioration de la gouvernance, la lutte contre la corruption et l’accès à l’éducation restent cruciaux pour transformer la croissance en développement inclusif. Les nations les plus performantes, comme le Rwanda ou le Cap-Vert, montrent la voie en misant sur la diversification et l’innovation, offrant un modèle à suivre pour le reste du continent.