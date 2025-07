Afrique : Dangote veut booster son empire avec un gigantesque projet

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

Aliko Dangote, le magnat nigérian dont l’empire industriel ne cesse de croître, vient de déposer un dossier ambitieux pour la construction d’un gigantesque port maritime en vue de renforcer ses opérations industrielles. Ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de croissance de son groupe Dangote, vise à optimiser la logistique d’exportation et à soutenir l’expansion de ses usines d’engrais et de raffinerie de pétrole.

Un port pour soutenir l’expansion industrielle

Dangote n’est pas étranger aux grands projets. Après avoir marqué l’histoire avec ses investissements dans les secteurs de la pétrochimie et des engrais, le milliardaire nigérian se tourne désormais vers l’infrastructure portuaire. Le nouveau port maritime qu’il projette de construire à Olokola, dans l’État d’Ogun, devrait être l’un des plus grands et des plus profonds du pays. Situé à environ 100 kilomètres de ses installations industrielles à Lagos, ce port vise à renforcer la capacité d’exportation du groupe, notamment pour ses produits pétrochimiques et d’engrais.

Actuellement, Dangote exporte ses produits via une jetée privée à proximité de la raffinerie. Toutefois, le projet de port à Olokola devrait rationaliser l’ensemble des opérations logistiques, permettant de mieux intégrer les activités d’importation et d’exportation. Le projet, selon le vice-président du groupe, Devakumar Edwin, inclut également la construction de pipelines depuis le delta du Niger, dans l’optique d’exporter du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette initiative vise à créer une infrastructure robuste et prête à soutenir la croissance future de l’empire Dangote.

Un projet portuaire pour inspirer d’autres investisseurs

Aliko Dangote a toujours affiché son ambition de bâtir un empire capable de stimuler l’économie locale et de servir de modèle pour d’autres investisseurs. Dans une récente interview, le magnat a souligné que ce projet n’était pas uniquement destiné à son groupe. Il a précisé : « Ce n’est pas que nous voulons tout faire nous-mêmes, mais je crois que ce type d’investissement inspirera d’autres entrepreneurs à s’impliquer également. » En effet, ce port pourrait rivaliser avec les installations portuaires existantes dans le pays, comme le port de Lekki, soutenu par la Chine, inauguré récemment en 2023. Un tel projet ne manquera pas d’attirer l’attention d’autres investisseurs nationaux et internationaux, contribuant à un environnement propice à l’essor de l’industrie et du commerce au Nigeria.

Les ambitions à long terme de Dangote

Le port à Olokola fait partie d’une série de projets d’envergure lancés par Aliko Dangote pour assurer la pérennité de son groupe. En parallèle de la construction du port, Dangote poursuit des investissements dans l’exportation de produits comme les engrais et le GNL, des domaines dans lesquels il joue un rôle clé en Afrique et au-delà. La réalisation de ce projet portuaire n’est qu’une étape dans une série de projets qui contribueront à renforcer l’infrastructure économique du pays et à soutenir l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest.