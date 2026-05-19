Ebola en Afrique : Washington restreint l’entrée des voyageurs venant de trois pays

Les États-Unis ont renforcé leurs contrôles aux frontières pour les voyageurs ayant séjourné récemment en République démocratique du Congo, en Ouganda et au Soudan du Sud, en réponse à l’épidémie d’Ebola signalée dans cette partie de l’Afrique. Les mesures, annoncées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et le Département de la sécurité intérieure (DHS), sont entrées en vigueur le 18 mai 2026.

Les autorités américaines précisent que les détenteurs de passeports non américains ayant séjourné dans l’un de ces trois pays au cours des 21 derniers jours feront l’objet de vérifications sanitaires et administratives supplémentaires avant d’être autorisés à entrer sur le territoire. L’objectif affiché par les agences fédérales est de réduire le risque d’importation du virus aux États-Unis.

Contrôles renforcés pour les voyageurs concernés

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le CDC indique que cette procédure associe « un contrôle renforcé des voyageurs, des restrictions d’entrée et des mesures de santé publique » afin d’empêcher la maladie à virus Ebola d’atteindre le territoire américain.

Les citoyens américains et les résidents permanents ne sont pas visés par une interdiction d’entrée, mais peuvent être soumis à un suivi sanitaire spécifique. Les autres voyageurs concernés pourraient devoir transiter par des aéroports désignés pour les contrôles de santé publique, comme cela a déjà été pratiqué lors de précédentes alertes sanitaires.

Une réponse à l’épidémie signalée en Afrique centrale et de l’Est

Washington justifie cette décision par la circulation du virus Ebola dans plusieurs zones d’Afrique centrale et de l’Est. Cette maladie virale grave provoque des fièvres hémorragiques et présente un taux de mortalité élevé. Des vaccins existent, mais les traitements demeurent limités et leur efficacité dépend fortement de la rapidité de la prise en charge.

Les États-Unis avaient déjà adopté des mesures comparables lors de la grande épidémie d’Ebola de 2014 en Afrique de l’Ouest. À l’époque, les voyageurs en provenance du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée avaient été dirigés vers certains aéroports américains et soumis à un suivi sanitaire pendant 21 jours.

Des mesures applicables depuis le 18 mai

Le CDC et le DHS n’ont pas indiqué à ce stade la date de levée de ces restrictions. Leur maintien dépendra de l’évolution de l’épidémie et des évaluations menées par les autorités sanitaires américaines et les organismes internationaux de santé.