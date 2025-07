Algérie : la perception des USA est-elle en train de changer ?

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

Longtemps perçue par les capitales occidentales comme un partenaire distant, l’Algérie semble désormais redessiner les contours de son image auprès de Washington. Ce pays d’Afrique du Nord, souvent cantonné à un rôle périphérique dans les calculs géopolitiques américains, devient progressivement un interlocuteur jugé fiable, notamment sur les questions de sécurité et d’énergie. Cette évolution, discrète mais significative, marque un tournant dans les relations entre les deux pays.

De la méfiance diplomatique à l’intérêt stratégique

Jadis qualifiée de régime opaque par certains télégrammes diplomatiques américains révélés par WikiLeaks, l’Algérie semble ne plus souffrir du même soupçon. Des instituts d’analyse comme le Washington Institute for Near East Policy notent une nette inflexion dans la lecture américaine du système algérien. Ce qui était autrefois interprété comme de la rigidité est aujourd’hui envisagé comme une forme de prudence souveraine. Le changement est subtil mais réel : on ne parle plus à Washington d’un partenaire inaccessible, mais d’un pays disposé à dialoguer dans des cadres structurés.

Ce revirement trouve aussi sa source dans la stabilité interne qu’affiche l’Algérie à une époque où de nombreux États de la région sont confrontés à des bouleversements chroniques. Pour les États-Unis, en quête d’alliés solides dans une Méditerranée secouée, cette constance devient un critère de sélection diplomatique. En investissant dans la consolidation de leurs liens avec Alger, les responsables américains reconnaissent qu’ils ont face à eux un acteur qui conjugue stabilité politique et engagement sécuritaire.

Une coopération énergétique aux enjeux croissants

L’énergie reste un pilier essentiel de l’attention américaine envers l’Algérie. Le pays figure parmi les principaux producteurs d’hydrocarbures du continent africain, et sa position géographique, à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, en fait une pièce stratégique sur l’échiquier énergétique. À l’heure où les routes commerciales sont scrutées avec acuité et où les enjeux liés à l’approvisionnement en gaz prennent un tour hautement politique, Alger est perçue comme un fournisseur crédible et géographiquement bien positionné.

Ce regain d’intérêt intervient également dans un contexte où la diversification des sources d’énergie devient impérative pour les partenaires occidentaux. La stabilité du régime algérien, combinée à sa proximité avec l’Europe, en fait une alternative moins exposée aux secousses géopolitiques majeures qui affectent d’autres zones de production.

La mutation de la perception américaine vis-à-vis de l’Algérie ne repose pas sur un événement soudain, mais sur une accumulation de signaux. Résilience institutionnelle, rôle régional dans la lutte contre le terrorisme, poids énergétique et volonté affichée de dialogue stratégique : autant de leviers qui repositionnent Alger dans les radars diplomatiques de Washington. Si le regard porté sur l’Algérie s’est longtemps nourri de clichés hérités d’une époque révolue, il semble désormais façonné par une lecture plus pragmatique de ses capacités réelles. Pour Alger, il s’agit désormais de transformer cette reconnaissance naissante en partenariat durable.