Angélique Kidjo honore le Bénin et l’Afrique avec le « Hollywood Walk of Fame »

Angélique Kidjo. Photo : DR

Angélique Kidjo figurera en 2026 parmi les personnalités distinguées sur le Hollywood Walk of Fame. L’annonce a été faite par la Chambre de commerce d’Hollywood, qui supervise chaque année la sélection des artistes honorés sur cette célèbre allée de Los Angeles.

La chanteuse béninoise devient ainsi la première artiste vocale africaine à obtenir une étoile sur le trottoir emblématique de Hollywood Boulevard, rejoignant les rangs de figures majeures de la musique, du cinéma et de la télévision. Récompensée à plusieurs reprises aux Grammy Awards, Angélique Kidjo est connue pour son parcours artistique marqué par la fusion des styles et son engagement social.

Elle s’est illustrée à l’échelle internationale par son travail en faveur de l’éducation, de la diversité culturelle et des droits humains. Ce nouveau jalon vient s’ajouter à une carrière de plus de 30 ans au cours de laquelle elle a porté la musique africaine sur les grandes scènes du monde, en mêlant afrobeat, funk, jazz et pop.

Cette distinction suscite un vif écho dans le monde artistique africain, où elle est perçue comme un signal fort de reconnaissance envers les talents du continent. Pour ses pairs comme pour ses admirateurs, cette étoile représente bien plus qu’une récompense individuelle : elle consacre la visibilité croissante des artistes africains sur la scène mondiale. La date de la cérémonie officielle de dévoilement de l’étoile sera annoncée ultérieurement. Elle se tiendra à Los Angeles en présence de plusieurs figures de la culture et des médias.