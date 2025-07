Après l’arrestation de Boni Ouorou, le Libéral se jette dans les bras de la majorité présidentielle

Photo : DR

Moins d’un an avant les élections générales de 2026, le parti « Le Libéral », traditionnellement critique vis – à – vis de la gouvernance de Talon, opère un revirement politique spectaculaire en s’orientant résolument vers la majorité présidentielle. Ce repositionnement stratégique intervient dans un contexte marqué par l’arrestation de son président, Richard Boni Ouorou. Le parti Le Libéral de Richard Boni Ouorou fera partie de la majorité présidentielle dans les prochains jours. Ainsi en ont décidé les responsables de cette formation politique, l’une des dernières officialisées au Bénin. Depuis plusieurs semaines, les cadres du bureau national du parti Le Libéral mènent une tournée intensive à travers les communes du Bénin, du nord au sud. L’objectif de cette mobilisation est triple : renforcer la cohésion interne, expliquer et faire accepter le nouveau positionnement du parti, et rassembler tous les membres autour d’une vision commune pour 2026. Cette stratégie de proximité, ponctuée d’assemblées participatives, vise à convaincre la base militante de la pertinence de ce choix stratégique d’adhésion à la majorité présidentielle. Les rencontres récentes, notamment celles des 2 et 5 juillet dans les communes d’Abomey-Calavi et de Zè, ont mis en lumière le rôle central des « Femmes Libérales » dans cette dynamique. Malgré la situation judiciaire complexe de leur président, Richard Boni Orou, les militantes ont exprimé un attachement et un soutien indéfectible. « Notre président est absent physiquement, mais présent dans chaque engagement, chaque réunion, chaque action que nous menons », a affirmé une militante d’Abomey-Calavi, soulignant que cette épreuve n’entame en rien leur détermination.

Pour les dirigeants du parti, ce ralliement progressif à la majorité présidentielle n'est ni un reniement ni une compromission. Il s'agit, selon eux, d'une décision mûrement réfléchie et stratégique. « Le choix de la majorité présidentielle est un choix de responsabilité, de maturité politique. Nous voulons faire partie des forces qui construisent, pas de celles qui détruisent », a déclaré Victorienne A., une responsable communale, lors de la rencontre de Zè. Ce discours semble trouver un écho favorable auprès des militantes, qui y voient une opportunité de participer activement au développement local et d'influencer les politiques publiques. Les Femmes Libérales ont promis de prendre les devants dans la réorganisation des structures locales du parti. L'entrée officielle du parti Le Libéral dans la majorité présidentielle paraît imminente, avec un congrès national annoncé pour août 2025. Cet événement devrait marquer une étape décisive dans la structuration du parti et son positionnement définitif en vue des échéances électorales de 2026. Sur le terrain, la mobilisation se poursuit avec intensité, le parti Le Libéral se positionnant désormais comme un acteur en pleine ascension, prêt à jouer un rôle clé dans la future configuration politique du pays, après avoir digéré l'application du nouveau code électoral.

Revirement objectif ou positionnement intéressé ?

Alors que Le Libéral était jusqu’alors perçu comme une formation d’opposition ou tout au moins centriste, ses récentes actions sur le terrain indiquent un virage à 360 degrés. La détention de Richard Boni Orou, président du parti Le Libéral, a-t-elle poussé sa formation politique à ce revirement radical en vue des élections de 2026 ?, s’interrogent certains observateurs. Arrêté à la mi-mai 2025 pour une affaire présumée de corruption liée à la reconnaissance de son parti, Richard Boni Orou se trouve dans une situation judiciaire délicate. Ce contexte difficile met le parti Le Libéral face à un dilemme stratégique crucial. L’absence physique de Richard Boni Orou lors de ces rencontres n’empêche pas les militants de réaffirmer leur soutien, mais la question des motivations réelles derrière ce ralliement plane.