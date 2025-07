Armement : la France veut acquérir 1000 drones pour préparer un exercice militaire

Photo Florent Vergnes - AFP

Dans un contexte où la technologie prend une place grandissante sur les champs de bataille, l’armée de Terre française passe à l’offensive sur le terrain de l’innovation. Elle a lancé un appel d’offres européen pour l’acquisition d’environ 1000 micro-drones. Ces appareils seront utilisés dans le cadre de la formation et de la préparation des militaires, en amont de l’exercice stratégique Orion 2026.

D’après le ministère des Armées, cette commande vise à doter les unités engagées dans l’exercice d’équipements modernes, permettant une simulation plus réaliste des combats actuels. Ces drones, de petite taille, doivent permettre aux soldats de se familiariser avec l’usage de ces outils de plus en plus présents dans les conflits contemporains.

La livraison est prévue avant fin 2025. Le ministère précise que les premières unités livrées seront celles qui participeront directement à l’exercice Orion, une manœuvre militaire de grande ampleur qui vise à tester les capacités de réaction des forces armées françaises dans un scénario de guerre hybride.

L’objectif n’est pas uniquement de renforcer la préparation militaire, mais aussi de mieux intégrer les nouvelles technologies dans les entraînements de terrain. Dans une armée en pleine transformation numérique, les micro-drones représentent un levier d’adaptation, notamment en matière de reconnaissance, de surveillance ou encore de coordination d’unité.

L’appel d’offres laisse la porte ouverte à des entreprises du continent, reflétant la volonté de Paris de stimuler l’innovation dans le secteur de la défense tout en consolidant la coopération industrielle européenne. Alors que les conflits modernes font de plus en plus appel à des équipements légers, mobiles et autonomes, cette initiative marque un pas de plus vers une armée plus agile, mieux préparée aux réalités opérationnelles actuelles.