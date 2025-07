Rivalités au Maghreb : la hache de guerre enterrée lors de la CAN ?

Photo Unsplash

Les tensions politiques entre pays voisins se manifestent souvent dans le domaine sportif, faisant des compétitions un reflet des relations internationales. La situation persistante concernant le Sahara occidental en est un exemple frappant, où le rejet par Alger du plan d’autonomie proposé par Rabat a progressivement détérioré les relations bilatérales, aboutissant à une rupture diplomatique officielle en 2021.

Cette dégradation des relations s’est clairement illustrée dans le football, notamment lors de l’annulation de dernière minute d’un match entre l’USM Alger et le RS Berkane en avril dernier. Le litige concernait la carte représentée sur les maillots marocains, incluant le territoire contesté du Sahara occidental, montrant ainsi comment les symboles sportifs peuvent refléter des enjeux géopolitiques majeurs.

L’hospitalité marocaine à l’épreuve

L’organisation prochaine de la Coupe d’Afrique des Nations masculine au Maroc soulève des questions sur l’accueil qui sera réservé aux délégations algériennes. Cet événement représente un défi particulier pour les Lions de l’Atlas, qui n’ont pas remporté le trophée continental depuis près de cinquante ans et espèrent enfin triompher devant leur public.

Les enjeux vont bien au-delà du sport, s’inscrivant dans une perspective plus large avec la préparation de la Coupe du Monde 2030 et la nécessité de démontrer les capacités d’accueil du royaume dans un contexte régional tendu. Une manière, pour le Maroc, de rayonner sur la scène sportive internationale.

Un pari sur l’universalité du sport

Face aux interrogations sur l’accueil des supporters et joueurs algériens, les autorités marocaines expriment une totale confiance dans leur tradition d’hospitalité. Selon les dirigeants de la Fédération royale, Faouzi Lekjaa notamment, l’héritage d’accueil chaleureux du Maroc dépasse les différends politiques, s’appuyant sur la présence historique de familles algériennes sur le territoire marocain et la cohabitation harmonieuse qui en découle. L’équipe algérienne et ses fans seront donc particulièrement bien reçus. Un signe d’ouverture ?