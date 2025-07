Photo médias russes

Dans un effort continu pour moderniser son arsenal et ses capacités technologiques, la Russie s’appuie sur un vaste programme visant à impliquer ses jeunes dans le domaine militaire. Une enquête réalisée par le média The Insider et relayée par Courrier International met en lumière un dispositif mêlant éducation, innovation et préparation technique, destiné à familiariser les élèves avec les outils de défense.

Une application éducative au service de la formation militaire

Lancée par l’Agence pour les initiatives stratégiques (ASI), l’application Berloga propose aux élèves une expérience interactive dans laquelle ils apprennent à manipuler des drones à travers un jeu numérique. Selon l’enquête, cette initiation ludique fait partie d’un parcours plus large qui les conduit à rejoindre des clubs technologiques, participer à des compétitions spécialisées, puis réaliser des stages dans des entreprises souvent affiliées au ministère de la Défense russe.

Des compétitions techniques ouvertes à des milliers de jeunes

Le concours Bolshie Vyzovy constitue un élément clé de ce dispositif. En 2025, il a comptabilisé 16 500 inscriptions. Les participants doivent relever des défis techniques variés, comme la conception de systèmes de guidage pour drones en milieu naturel, le développement d’appareils permettant de détecter la présence de drones non autorisés, ou encore l’élaboration de lanceurs de grande capacité adaptés à des environnements aquatiques.

Selon l’enquête, plusieurs inventions issues de collégiens ont été adoptées par des entreprises telles que Yakovlev. De plus, des jeunes talents comme Vladislav, âgé de 18 ans, commercialisent leurs drones auprès de centres de formation militaire, soulignant l’impact concret de ces initiatives.

Une reconnaissance académique pour encourager l’engagement

Le programme prévoit des bénéfices scolaires significatifs : prendre part à Berloga peut rapporter jusqu’à 10 points en plus au baccalauréat russe, une motivation importante pour les élèves. Le programme, encadré par l’ASI, combine ainsi formation ludique, compétitions techniques et immersion professionnelle, créant un écosystème complet de développement des compétences.

Une réponse stratégique aux défis géopolitiques

Face à une situation marquée par des sanctions ciblant ses industries de défense, la Russie mise sur cette formation précoce pour garantir la continuité et l’innovation dans ses capacités militaires. En impliquant les jeunes dès l’école, le pays prépare une relève qualifiée capable de maîtriser les technologies clés, notamment les drones, désormais omniprésents dans les opérations modernes.

Cette démarche montre une vision à long terme pour consolider les ressources humaines au cœur des secteurs stratégiques russes.