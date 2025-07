Armement : un nouveau type de drones annoncé en Asie

Photo : DR

La Corée du Sud continue de miser sur l’innovation pour consolider sa position dans le domaine militaire. Dans un environnement mondial marqué par de fortes tensions, Séoul s’attache à développer de nouveaux équipements capables de répondre à des menaces multiples.

Récemment, l’entreprise Korea Aerospace Industries a présenté un concept inédit de drone de combat destiné à l’armée de l’air sud-coréenne. Ce projet, révélé par le site spécialisé Opex360, illustre la volonté du pays de s’appuyer sur des solutions technologiques de pointe.

Un drone polyvalent et performant

Ce futur appareil pourra évoluer avec une masse au décollage inférieure à 6 tonnes. Il sera animé par un moteur à réaction qui lui offrira une vitesse maximale proche de Mach 0,6. Son autonomie est estimée à environ 300 milles nautiques, ce qui lui permettra de couvrir des distances importantes pour des missions de surveillance ou d’appui.

Côté capacité d’emport, le drone pourra transporter jusqu’à 800 kg de charge utile. Cette configuration ouvre la voie à de nombreux scénarios d’emploi, allant de la reconnaissance au combat, avec des équipements modulables en fonction des besoins opérationnels.

Répondre aux défis géopolitiques

Pour la Corée du Sud, cette démarche s’inscrit dans un effort plus large visant à renforcer sa souveraineté technologique. Dans un contexte régional tendu, notamment avec la Corée du Nord et d’autres foyers de crise, Séoul entend anticiper les évolutions du champ de bataille.

La conception de ce drone embarqué traduit l’ambition sud-coréenne d’élargir sa gamme de systèmes autonomes et d’accroître sa capacité de projection. Elle reflète aussi une tendance mondiale où les drones jouent un rôle de plus en plus stratégique. En investissant dans ce type de programmes, la Corée du Sud confirme sa volonté de moderniser ses forces armées tout en consolidant sa base industrielle de défense.