Automobile au Maghreb : la relance d’une usine dans les tuyaux

L’Algérie entend redonner de l’élan à son secteur automobile, considéré comme un levier stratégique de diversification économique et de création d’emplois. Après plusieurs années de blocage, le gouvernement envisage sérieusement de relancer l’usine d’assemblage Sovac, autrefois dédiée au montage de modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda.

Selon des informations relayées par le site Echorouk Online, les autorités examinent actuellement la possibilité de remettre en service cette unité industrielle. Le projet fait partie d’un ensemble plus large visant à réhabiliter des sites restés à l’arrêt. L’exécutif insiste toutefois sur la nécessité de vérifier la rentabilité du redémarrage et de mesurer ses répercussions en matière sociale et économique.

L’usine Sovac avait été contrainte de stopper sa production il y a quelques années dans un contexte de réorganisation du secteur et de tensions réglementaires. Aujourd’hui, plusieurs industriels algériens manifestent un intérêt soutenu pour cet actif, conscients de l’opportunité qu’il représente pour alimenter le marché intérieur et réduire la dépendance aux importations.

La reprise de l’assemblage constituerait aussi un signal fort envoyé aux investisseurs et aux marques partenaires, alors que le pays s’efforce d’attirer de nouveaux acteurs et de développer les compétences locales. En parallèle, Alger multiplie les initiatives pour encadrer l’activité par des normes plus rigoureuses et inciter à la production de composants sur place.

La relance de Sovac s’inscrit dans une dynamique plus large de relèvement des capacités industrielles nationales. Elle pourrait contribuer à renforcer la filière, tout en offrant des débouchés professionnels dans plusieurs régions du pays. Pour les autorités, la prudence reste de mise : le projet devra démontrer qu’il peut être soutenable sur le long terme, répondre à une demande réelle et s’inscrire dans la stratégie nationale de développement du secteur automobile.