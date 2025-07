Bac 2025 au Bénin : Voici les trois majors et leurs performances exceptionnelles

Les résultats de la session 2025 du Baccalauréat ont été officiellement rendus publics ce mercredi 9 juillet au Bénin. Au-delà du taux de réussite national de 73,02 %, ce sont les performances d’exception de certains candidats qui retiennent l’attention, à commencer par celle du major national, Ford Kossi Germain.

Élève en série C au Collège Privé Academia de Parakou, Ford Kossi Germain a obtenu une moyenne remarquable de 18,66 sur 20, ce qui fait de lui le premier du classement national. Il s’est illustré notamment par des notes parfaites dans les disciplines scientifiques :

Publicité

20/20 en Mathématiques, Physique-Chimie-Technologie (PCT) et Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

19/20 en Anglais

18/20 en Histoire-Géographie

16/20 en Philosophie

13/20 en Français

Il est suivi par Rodéric Dieudonné Raoul Coomlan ANANOUH, en série D au Collège Catholique Pierre Joseph de Clorivière à Calavi, qui a obtenu 18,59/20, et par Hilary Odiane Erell Titilayo OMONLAYO ARINLOYE, en série C au Collège Catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto-Novo, avec 18,47/20.

Au total, 21 candidats ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 18/20. Par ailleurs, 628 élèves ont obtenu une mention Très Bien avec une moyenne supérieure ou égale à 16/20, et 3 368 ont décroché une mention Bien.

Ces résultats traduisent non seulement l’investissement des candidats, mais également l’engagement des équipes pédagogiques et administratives. D’un point de vue global, 57 349 candidats sur les 78 537 présents ont été déclarés admissibles. La série C affiche le meilleur taux de réussite (82,77 %), devant les séries B (81,25 %) et A1 (78,68 %). À l’opposé, les séries techniques F1 (27,51 %) et F4 (36,45 %) accusent un net recul. Sur le plan géographique, le département de l’Atlantique se démarque avec 78,13 % de réussite, devant le Couffo (77,95 %) et le Mono (76,00 %). L’Alibori enregistre le taux le plus bas (60,55 %).