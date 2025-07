Bénin : Après Théodore Holo, Boni Yayi effectue une mission à Abidjan

Boni Yayi (Photo Gouv BJ)

Une délégation du Forum des Sages de l’Afrique de l’Ouest a été reçue en audience à Abidjan par le Vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné. Cette rencontre s’est tenue en l’absence du président Alassane Ouattara, en séjour en France. Composée des anciens chefs d’État Thomas Yayi Boni (Bénin), Goodluck Jonathan (Nigeria) et de Mohamed Ibn Chambas, ancien représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, la délégation était en mission pour encourager la paix et la stabilité dans la sous-région.

Le Forum des Sages, mis en place pour soutenir les États membres dans la prévention des conflits, notamment en période électorale, multiplie les démarches diplomatiques. Il intervient en amont des scrutins pour promouvoir le dialogue entre les institutions nationales et les différents acteurs politiques.

Cette visite s’inscrit dans une série d’initiatives régionales. Elle survient quelques jours après une mission pré-électorale distincte, conduite par le Béninois Théodore Holo. Reçue par le président Ouattara et la Commission électorale indépendante (CEI), cette précédente délégation avait également échangé sur le processus électoral à venir.