Bénin : La police fait le bilan de l’opération « Faucon pèlerin 2025 »

Capitaine Eric Orou Yérima, Porte-parole de la Police Républicaine, photo : DR

Lancée le 21 juillet dernier, l’opération « Faucon pèlerin 2025 » de la Police républicaine du Bénin affiche déjà des résultats significatifs. Initiée dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et pour la sécurisation du territoire, cette opération a été présentée à la presse ce samedi 26 juillet par le porte-parole de la Police, le commissaire Eric Yérima.

Mobilisant plus de mille agents issus de différentes unités, l’exercice a débuté par une mise en situation fictive : la simulation d’une attaque contre un expatrié dans un hôtel de Cotonou. Rapidement, le Groupement de Protection et des Opérations Spéciales (GPOS) est intervenu. L’opération s’est soldée par la neutralisation de deux assaillants et la reddition de trois autres, remis à la Police judiciaire pour enquête.

« L’enquête a permis d’établir que les instigateurs ont planifié l’attaque depuis un ghetto où la victime a été suivie », a précisé le porte-parole. Cette découverte a enclenché une phase opérationnelle réelle, avec des descentes ciblées dans plusieurs zones criminogènes à travers le pays.

Le bilan présenté fait état de :

210 ghettos démantelés ,

, 260 personnes interpellées , dont 8 femmes,

, dont 8 femmes, 55 motocyclettes d’origine douteuse saisies ,

, Une importante quantité de produits pharmaceutiques contrefaits et de psychotropes saisie ,

, 2 armes artisanales retrouvées.

Dans le cadre de la surveillance des plans d’eau, l’Unité de Police Fluviale et Maritime a intercepté deux embarcations artisanales en plein transbordement illégal de carburant à partir du navire African Rubis, dans le chenal de Cotonou. 15 individus ont été interpellés.

Autre fait marquant : une culture de chanvre indien a été découverte dans l’arrière-cour d’une maison dans le département de l’Atlantique. Les procédures sont en cours pour l’interpellation des propriétaires. Bien que les opérations soient toujours en cours, la Police républicaine se félicite des résultats obtenus et souligne leur caractère évolutif. « La Police réaffirme sa détermination à préserver la sécurité et la stabilité de notre pays », le porte-parole de la police.