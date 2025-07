Bénin : Le CA de Tanguiéta quitte l’Upr

Union Progressiste Le Renouveau. Photo Logo DR

Le chef d’arrondissement de Tanguiéta, Ikoukomon Mohamed, a annoncé son départ du parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR). Sa décision a été officialisée dans une lettre adressée à la direction du parti en date du 6 juillet 2025, selon Matin Libre.

Dans ce courrier, le désormais ex-militant évoque un profond désaccord avec les orientations actuelles de la formation dirigée par Joseph Djogbénou. « Ma vision de l’engagement politique, de la gouvernance et de la participation citoyenne n’est plus en phase avec les orientations que prend le parti », écrit-il.

Ikoukomon Mohamed affirme avoir pris cette décision après mûre réflexion, invoquant la nécessité de rester fidèle à ses convictions personnelles dans un contexte politique en évolution. « Ma démarche est guidée par le souci de rester cohérent avec mes principes et de me positionner librement dans un environnement politique en mutation », précise-t-il. S’il réaffirme son attachement aux valeurs de progrès, de justice sociale et de développement équilibré, l’élu local ne se prononce pas sur une éventuelle adhésion à une autre formation politique.