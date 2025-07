Bénin : Le Remapsen se penche sur l’importance du don de sang

Photo : DR

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (REMAPSEN) a tenu, mardi 29 juillet 2025, la 6ᵉ édition de son initiative « Rendez-vous REMAPSEN » à l’Université d’Abomey-Calavi. À l’honneur : le don de sang, un acte salvateur trop souvent ignoré ou freiné par des idées reçues. Face à un public composé de membres du réseau, d’étudiants et d’invités, l’épidémiologiste et militante des droits humains Doucelyne D’ALMEIDA a conduit une session de sensibilisation articulée autour du thème : « L’importance du don de sang pour la santé ».

Prenant appui sur la réalité sanitaire du Bénin, elle a rappelé une statistique glaçante : chaque année, plus de 1 000 enfants meurent de complications graves du paludisme, aggravées par une anémie sévère qui nécessite des transfusions urgentes. Trop souvent, ces enfants succombent faute de poches de sang disponibles. « Pallier cette pénurie qui coûte la vie à tant d’enfants est la principale raison de ma présence aujourd’hui. C’est une cause noble. J’ai accepté l’invitation du REMAPSEN pour sensibiliser et aider à sauver ces enfants », a-t-elle déclaré, déterminée.

Au-delà de la dimension vitale pour les receveurs, Doucelyne D’Almeida a tenu à souligner les bénéfices concrets pour les donneurs eux-mêmes. « Le don de sang ne sauve pas que des vies, il protège aussi le donneur. Chaque prélèvement est précédé d’un bilan de santé qui permet de détecter précocement certaines anomalies. C’est un acte de solidarité, mais aussi de prévention. »

Une pédagogie pour briser les résistances



Présent à la tribune, le coordonnateur national du REMAPSEN, Michaël Tchokpodo, a rappelé les nombreux freins culturels et psychologiques qui freinent encore l’élan solidaire autour du don de sang. « Certains pensent qu’ils tomberont malades après un don, d’autres doutent de la confidentialité ou de la fiabilité des résultats des analyses. Ce sont des mythes profondément ancrés, qu’il est urgent de déconstruire. » À travers cette initiative, le REMAPSEN entend renforcer la communication autour d’un enjeu de santé publique majeur. L’objectif est clair : encourager les jeunes à s’engager régulièrement dans le don de sang, et faire de ce geste un réflexe citoyen, débarrassé de tout stigmate.