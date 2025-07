Bénin–Serbie : un accord de coopération diplomatique scellé à Cotonou

Photo : DR

Le Bénin et la Serbie ont franchi une étape importante dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Ce mardi 29 juillet 2025, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun ADJADI BAKARI, a reçu à Cotonou son homologue serbe Marko DJURIĆ, en visite officielle. Il s’agit du tout premier chef de la diplomatie serbe à fouler le sol béninois.

Les deux ministres ont procédé à la signature d’un accord d’exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et de service. Cette mesure vise à faciliter les échanges institutionnels entre les deux pays.

La rencontre a été suivie d’une séance de travail élargie aux membres des délégations respectives, au cours de laquelle les opportunités de coopération ont été explorées. En conférence de presse, Marko DJURIĆ a salué « le développement du Bénin, son hospitalité et le leadership du président Patrice Talon », tout en exprimant le souhait de voir « des Serbes venir étudier et travailler au Bénin, et réciproquement ».

Pour sa part, Olushegun ADJADI BAKARI a rappelé l’engagement historique de la Yougoslavie aux côtés des pays africains en lutte pour l’indépendance. Il a évoqué le rôle de l’ancien président Josip Broz Tito, figure emblématique du Mouvement des non-alignés, et sa contribution à la cause anticoloniale. La visite s’est poursuivie avec l’ouverture officielle des premières consultations politiques entre le Bénin et la Serbie, présidée conjointement par les deux ministres.