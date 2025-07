Bénin : Un militaire retire 12 millions virés par erreur sur son compte

Un militaire en service à la Garde nationale d’Allada s’est retrouvé, ce lundi, à la barre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), poursuivi pour avoir retiré une somme de 12 millions de francs CFA virée par erreur sur son compte bancaire personnel.

Selon les faits rapportés à l’audience publique, cette somme provenait d’un virement accidentel effectué par une institution bancaire, à la suite d’un dysfonctionnement informatique. Le représentant légal de la banque, désigné mandataire, a retracé les circonstances de l’affaire : « En raison d’un dysfonctionnement de notre système, la somme a été virée par inadvertance sur le compte du prévenu. Ce dernier l’a retirée en plusieurs tranches via l’application Momo Banking. »

Convoqué à la barre, le militaire n’a pas contesté les faits. Il a reconnu avoir retiré l’intégralité des fonds et affirmé avoir tenté une conciliation : « J’ai proposé à la banque un remboursement, mais ils n’ont pas voulu accepter la somme que je pouvais offrir », a-t-il déclaré à la Cour. Une version immédiatement contestée par le mandataire de l’institution bancaire :

« On ne peut pas nous proposer de l’argent et nous refuserions de le prendre. Ce qu’il avance est faux. » Il a précisé que ni le prévenu ni sa famille n’ont effectué de paiement partiel, malgré des échanges évoquant 1,1 million de francs CFA : « Nous n’en avons jamais vu la couleur. » La Cour a décidé de renvoyer l’affaire à la session d’octobre 2025, donnant au mis en cause l’opportunité de régulariser sa situation avant que le ministère public ne présente ses réquisitions.