Braquage sanglant à Ouèssè : trois blessés graves et un assaillant arrêté

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juillet 2025 à Agbolo Kombon, un village de l’arrondissement de Tchalla-Ogoï, dans la commune de Ouèssè, une boutique d’alimentation générale a subi une attaque armée de hors-la-loi. À leur arrivée au lieu de vente ciblé, les divorcés sociaux ont en premier tiré en l’air pour semer la panique chez les personnes qui s’y trouvaient.

D’après les informations rapportées par Le Potentiel, ils ont ensuite agressé le propriétaire et l’ont gravement blessé au bras à coups de machette. Sous la menace, le commerçant leur a remis les 40 000 francs CFA qu’il avait sur lui. Sur ordre des assaillants, il leur a aussi indiqué la caisse contenant environ 110 000 francs CFA, que ces malfrats ont entièrement vidée. Avant de prendre la poudre d’escampette, ils ont également blessé d’autres personnes. En somme, trois personnes sont gravement blessées. L’une a perdu la main gauche, une autre a les doigts sectionnés, et la troisième souffre d’une grave blessure à l’omoplate. Les blessés ont été évacués en urgence à l’hôpital de Savè. Grâce à l’intervention rapide des éléments de la police républicaine, l’un des présumés braqueurs a été interpellé et conduit au commissariat de Tchalla-Ogoï. L’enquête se poursuit pour mettre hors d’état de nuire tous les malfaiteurs impliqués dans ce braquage.