BRICS : Trump hausse de nouveau le ton avec de possibles sanctions

Les tensions entre le bloc des BRICS et les États-Unis prennent une nouvelle tournure. À l’occasion d’une récente déclaration à la presse depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a exprimé ses préoccupations concernant les relations commerciales avec l’Inde, tout en élargissant son propos au rôle global du groupe BRICS. Ces propos, relayés par l’agence Anadolu, témoignent d’une crispation croissante entre Washington et les économies émergentes regroupées dans cette alliance.

Créé initialement pour renforcer la coopération économique entre ses membres, le bloc des BRICS est de plus en plus perçu aux États-Unis comme un contrepoids aux structures dominées par l’Occident. Dans un contexte marqué par des désaccords commerciaux persistants, notamment avec l’Inde, Donald Trump a laissé entendre que des sanctions pourraient viser non seulement New Delhi, mais aussi d’autres pays associés à cette coalition.

Pour le locataire de la Maison-Blanche, le problème dépasse le simple cadre du commerce. Il y voit une volonté de certains pays de remettre en cause l’influence mondiale du dollar. « C’est une attaque contre le dollar », a-t-il averti. Cette phrase illustre les inquiétudes américaines face aux efforts des BRICS pour développer des systèmes d’échange alternatifs, y compris l’idée d’une monnaie commune ou le recours accru aux devises locales dans les échanges bilatéraux.

En évoquant l’Inde, Trump souligne une contradiction apparente. L’un des partenaires les plus stratégiques des USA en Asie est aussi membre d’un regroupement que Washington considère avec méfiance. Cette situation complique la position américaine, surtout dans une période où la diplomatie économique s’imbrique de plus en plus avec les équilibres géopolitiques mondiaux.

La déclaration de Trump intervient dans un contexte de recomposition des rapports de force économiques. Alors que les BRICS tentent de redéfinir son rôle sur la scène internationale, Washington surveille de près toute initiative susceptible de fragiliser leur leadership financier.