BRICS : le Zimbabwe multiplie les contacts diplomatiques pour rejoindre le bloc

L’adhésion aux BRICS est devenue un enjeu majeur pour les économies émergentes qui cherchent à renforcer leur position dans le système international. Plusieurs nations africaines intensifient actuellement leurs efforts pour rejoindre ce bloc influent. Certains pays ont d’ores et déjà franchi des étapes cruciales, obtenant un statut de partenaire qui leur permet de participer à certaines activités du groupe, tandis que d’autres, comme le Zimbabwe, accélèrent leur diplomatie pour gagner une place de membre à part entière.

Le Zimbabwe engage une diplomatie active pour intégrer les BRICS

Face à cette dynamique continentale, le Zimbabwe a décidé de ne pas rester spectateur. Dans une interview ce lundi, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, le professeur Amon Murwira, a confirmé que son gouvernement déploie des efforts diplomatiques soutenus pour accélérer l’intégration du pays au sein des BRICS. Cette mobilisation s’effectue sous la supervision personnelle du président Emmerson Mnangagwa, qui a confié au ministre le pilotage du processus d’engagement auprès des États membres.

Les autorités zimbabwéennes ont adopté une approche systématique et multidirectionnelle. Elles ont établi des contacts formels avec chacun des États du bloc et demeurent réceptives à participer selon les modalités actuellement disponibles. La correspondance officielle a été adressée aux différents gouvernements, et des discussions bilatérales sont en cours avec les homologues africains et internationaux du ministre Murwira. Cette stratégie révèle une volonté d’engagement rapide plutôt que d’attendre une invitation formelle du bloc.

L’intégration économique mondiale au cœur de la stratégie harare

Au-delà de la simple adhésion institutionnelle, le Zimbabwe envisage l’accès aux BRICS comme un vecteur d’intégration économique plus profonde sur la scène mondiale. Les autorités estiment que ce rapprochement offrira au pays des opportunités substantielles pour élargir ses partenariats commerciaux, accroître son exposition aux marchés émergents et catalyser les investissements étrangers directs.

Pour Harare, l’adhésion aux BRICS répond à une nécessité stratégique : sortir le Zimbabwe de son isolement relatif et le positionner comme un acteur à part entière des dynamiques économiques mondiales. Cette dimension économique constitue un élément fondamental de la diplomatie déployée auprès des membres du bloc, le gouvernement considérant que renforcer l’intégration zimbabwéenne dans les circuits commerciaux internationaux constitue une priorité nationale.

Le positionnement du Zimbabwe s’insère ainsi dans une compétition croissante entre nations africaines pour accéder au statut de membre des BRICS, chacune cherchant à consolider son influence régionale et sa capacité à bénéficier des nouveaux mécanismes économiques et financiers que le bloc développe actuellement.