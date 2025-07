BRICS: Trump menace les alliés de l’alliance

Photo : DR

Au moment où le groupe des BRICS tente d’affirmer une voix distincte sur la scène internationale, Donald Trump revient à la charge avec un discours commercial musclé. L’ancien président américain, redevenu influent dans les relations économiques globales, menace de frapper tous les pays qu’il juge trop proches du bloc formé autour du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud qui s’est élargi l’année dernière. À ses yeux, toute forme d’alliance stratégique ou commerciale avec cette constellation d’économies émergentes est perçue comme un affront direct aux intérêts des États-Unis.

Les BRICS, une coalition en quête d’équilibre mondial

Créé en 2009, le groupe BRICS a progressivement attiré l’attention en tant que contrepoids aux institutions dominées par les pays occidentaux. S’étant élargi à onze membres, il revendique aujourd’hui un poids démographique et économique considérable : près de la moitié des habitants de la planète et environ 40 % du PIB mondial. Cette coalition, initialement fondée sur une ambition de coopération Sud-Sud, s’est renforcée à mesure que les tensions géopolitiques entre grandes puissances s’intensifiaient. À travers leurs sommets annuels, les BRICS défendent une redéfinition des règles du commerce mondial, jugées trop favorables à l’Occident, et cherchent à promouvoir des alternatives aux systèmes dominés par le dollar et les institutions de Bretton Woods.

Le sommet qui s’est tenu récemment à Rio de Janeiro illustre cette volonté de peser davantage sur l’agenda mondial. Les participants y ont exprimé une vive inquiétude quant à l’utilisation répétée de barrières douanières décidées unilatéralement par certains pays — une référence à peine voilée aux États-Unis. Selon eux, ces mesures déséquilibrent les circuits commerciaux et compromettent la stabilité des économies en développement.

Trump relance la rhétorique du bras de fer

Dans ce contexte, la réaction de Donald Trump ne s’est pas fait attendre. Fidèle à son style de communication offensif, il a annoncé sur sa plateforme Truth Social qu’un droit de douane additionnel de 10 % serait imposé à tout pays affichant une trop grande proximité avec les BRICS. Cette déclaration vise aussi bien les partenaires historiques de Washington que des États jugés hésitants dans leur positionnement géopolitique. « Il n’y aura pas d’exception », a-t-il insisté, avertissant que des lettres officielles seront envoyées aux gouvernements concernés dès lundi.

Cette approche protectionniste, qui rappelle les grandes manœuvres de sa première présidence, s’inscrit dans une logique de confrontation frontale avec ce qu’il considère comme un axe concurrent du leadership américain. En brandissant la menace douanière, Trump veut décourager toute coopération susceptible de légitimer davantage les BRICS sur la scène mondiale. Mais au-delà de l’effet d’annonce, cette stratégie comporte des risques d’escalade, notamment vis-à-vis de pays qui entretiennent des relations commerciales équilibrées à la fois avec les États-Unis et certains membres des BRICS.

Un monde polarisé entre blocs économiques

Le regain de tension entre Washington et les BRICS intervient à un moment charnière pour le commerce mondial. Face à des chaînes d’approvisionnement reconfigurées, des rivalités technologiques exacerbées et des crises énergétiques persistantes, les pays cherchent de nouvelles marges de manœuvre. L’attractivité des BRICS repose précisément sur cette quête d’autonomie stratégique, à laquelle plusieurs États du Sud global semblent de plus en plus sensibles.

Pour Donald Trump, tout rapprochement avec le bloc mené par la Chine, la Russie ou l’Inde équivaut à une menace pour la suprématie économique des États-Unis. En réponse, il active une logique punitive qui, si elle se matérialise, pourrait redessiner les contours des alliances commerciales. Mais cette tactique du « tout ou rien » pourrait également isoler Washington de partenaires stratégiques lassés de ces pressions répétées.