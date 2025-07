Burkina : le Ghana veut devenir un important fournisseur de produits pétroliers

Le Ghana et le Burkina Faso multiplient les initiatives pour intensifier leurs échanges dans le domaine énergétique. Ces derniers mois, les autorités des deux pays ont réaffirmé leur volonté de bâtir un partenariat plus solide, avec pour objectif d’assurer un approvisionnement fiable et durable en carburant et en électricité.

Accra a clairement affiché son ambition, devenir un acteur majeur dans l’approvisionnement énergétique du Burkina Faso. Avec une industrie pétrolière en développement et des infrastructures portuaires bien établies, le Ghana entend jouer un rôle central dans la distribution de carburants vers les pays voisins enclavés. Le Burkina Faso, fortement dépendant des importations, voit dans cette dynamique une opportunité de sécuriser ses besoins, notamment en diesel et en essence.

De son côté, Ouagadougou ne reste pas en marge. Le pays a mis en place plusieurs dispositifs pour renforcer ses liens énergétiques avec son voisin du sud. Cela inclut l’amélioration des voies de transport pour faciliter le transit des produits pétroliers, mais aussi des discussions autour d’une coopération plus large, incluant le secteur de l’électricité.

Au-delà des aspects techniques, cette volonté commune s’inscrit dans une logique régionale plus large. La complémentarité entre les deux économies, l’une côtière et productrice, l’autre enclavée, mais en demande croissante d’énergie, pousse à construire des partenariats plus stratégiques. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques, la solidarité énergétique apparaît comme un levier important de stabilité.

Cette coopération pourrait également ouvrir la voie à des projets conjoints dans le domaine des énergies renouvelables, une piste déjà évoquée dans plusieurs fora sous-régionaux. Pour les deux pays, il s’agit de jeter les bases d’une interconnexion durable qui bénéficiera à long terme aux populations. La convergence des intérêts entre le Ghana et le Burkina Faso montre que l’intégration énergétique régionale reste possible, dès lors que la volonté politique et la vision de long terme sont réunies.