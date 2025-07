France : l’Algérie riposte après la sanction de Retailleau

Le président Tebboune (Ryad Kramdi, AFP)

Les relations entre la France et l’Algérie connaissent un nouvel accès de tension après la décision prise à Paris de restreindre les facilités offertes à plusieurs hauts responsables algériens. Cette mesure, annoncée en début de semaine par Bruno Retailleau, ministre français de l’Intérieur, vise des personnalités politiques, économiques et militaires jugées critiques à l’égard des autorités françaises.

Des privilèges diplomatiques révoqués sans notification préalable

Selon les informations relayées par les autorités françaises, plusieurs dizaines de responsables algériens sont désormais privés de certains privilèges diplomatiques, compliquant notamment leurs déplacements en France pour des raisons médicales ou familiales. Cette initiative s’inscrirait dans une volonté politique de réagir à des positions jugées « hostiles » de la part d’Alger, dans un contexte de crispation récurrente entre les deux pays.

Le gouvernement algérien dénonce pour sa part une décision prise « dans l’opacité totale », sans concertation avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ni notification officielle, ce qui contreviendrait aux usages diplomatiques reconnus. Le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Alger a ainsi été convoqué pour fournir des explications, tandis que son homologue algérien à Paris a pris contact avec les autorités compétentes pour tenter d’éclaircir la situation.

L’Algérie invoque la Convention de Vienne et annonce des mesures de réciprocité

Le ministère algérien des Affaires étrangères affirme que cette décision représente une « atteinte grave au fonctionnement de sa mission diplomatique » et une « violation manifeste » de la Convention de Vienne de 1961. Ce texte, qui régit les relations diplomatiques à l’échelle internationale, garantit entre autres le droit pour les ambassades d’assurer la libre réception de la valise diplomatique via les zones sécurisées des aéroports.

En réponse, Alger déclare appliquer « avec rigueur et sans délai le principe de la réciprocité », en restreignant à son tour l’accès des diplomates français aux installations aéroportuaires. Les échanges diplomatiques sont ainsi directement impactés, sur fond de méfiance mutuelle croissante.

Un climat bilatéral marqué par les crispations successives

Les relations franco-algériennes traversent depuis plusieurs années une série d’épisodes conflictuels. Si des tentatives de rapprochement ont été observées à l’occasion de certaines visites officielles ou de coopérations économiques, elles sont régulièrement contrariées par des désaccords sur la mémoire coloniale, les flux migratoires, ou encore la coopération sécuritaire au Sahel.

Ce nouvel épisode intervient à un moment où Paris cherche à renforcer son ancrage diplomatique en Afrique du Nord, alors que plusieurs États de la région, dont le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, redéfinissent leurs partenariats internationaux. Du côté algérien, l’annonce d’un possible recours aux Nations unies souligne l’ampleur du désaccord et la volonté d’en faire un sujet d’ordre multilatéral.

Alors que les deux chancelleries s’échangent désormais notes et convocations, la marge de manœuvre pour un retour au dialogue s’amenuise. Cette nouvelle séquence confirme la fragilité d’une relation historiquement chargée, où chaque décision unilatérale peut entraîner des répliques diplomatiques immédiates.