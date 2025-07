Canicule au Maghreb : 49 degrés attendus dans ce pays

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

Le Maghreb connaît depuis longtemps des périodes où la chaleur devient accablante, transformant le quotidien des habitants. Entre déserts arides et plaines étendues, la région doit régulièrement composer avec des températures élevées qui mettent à rude épreuve la vie locale. Alors que l’été avance, une nouvelle poussée de chaleur intense se profile en Algérie, promettant des températures hors normes dans certaines régions.

Des températures extrêmes touchent plusieurs wilayas

Un bulletin météorologique spécial publié samedi par l’Office national de la météorologie annonce une vague de chaleur pour dimanche et lundi. Plusieurs wilayas de l’Est et du Sud du pays seront particulièrement touchées. Par exemple, des zones comme Tébessa et le Sud de Khenchela enregistreront des températures maximales allant jusqu’à 45 degrés. Plus au sud, dans des régions telles que Bordj Badji Mokhtar, la chaleur pourra atteindre des pics allant jusqu’à 49 degrés, une intensité rare qui pose un véritable défi pour les populations locales.

La chaleur persiste même la nuit

Le répit nocturne se fait rare. Les nuits, qui étaient autrefois des moments de fraîcheur bienvenue, restent désormais lourdes avec des températures ne descendant pas en dessous de 33 à 35 degrés, et parfois atteignant 38 degrés. Ce phénomène complique le sommeil et impose un stress supplémentaire sur les organismes, particulièrement dans les villes où la chaleur reste emprisonnée entre les bâtiments.

Conséquences et mesures face à cette vague de chaleur

Une telle intensité thermique a des répercussions importantes sur la santé publique, notamment en augmentant les risques de coups de chaleur et de déshydratation. Les ressources en eau, déjà précieuses, sont aussi mises à rude épreuve, obligeant à une gestion rigoureuse pour éviter les pénuries.

Pour faire face à ces conditions, il est essentiel de prendre des précautions adaptées : éviter les sorties durant les heures les plus chaudes, boire fréquemment, et adapter ses activités à la chaleur. Par ailleurs, ces épisodes soulignent la nécessité de penser à des solutions durables, telles que l’amélioration des infrastructures urbaines pour mieux protéger les habitants face aux futures chaleurs intenses.

Cette flambée thermique rappelle que malgré son climat aride, le Maghreb est confronté à des phénomènes de plus en plus extrêmes. La capacité à s’adapter rapidement à ces conditions joue un rôle crucial pour préserver la santé et le bien-être des populations.