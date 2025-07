Ce qui différencie l’UFC des autres ligues de MMA : Bellator, PFL, ONE

Photo d'illustration pixabay

Les arts martiaux mixtes sont devenus un phénomène mondial, mais toutes les ligues ne respectent pas les mêmes règles et n’ont pas le même héritage. Au Cameroun, comme dans beaucoup d’autres pays, les fans ne regardent pas seulement les combats, mais aussi les histoires qui se cachent derrière. L’UFC, Bellator, la PFL et ONE Championship apportent tous quelque chose d’unique dans la cage. Les différences sont nettes, fascinantes et souvent inattendues. Pour vraiment comprendre ce qui les différencie, nous devons les décomposer. Plongeons dans le vif du sujet.

L’emprise mondiale de l’UFC

L’UFC est plus qu’une ligue, c’est une marque dominante. Diffusée dans plus de 165 pays, elle organise 42 événements par an et compte plus de 700 combattants sous contrat. L’UFC Apex de Las Vegas lui sert de champ de bataille privé, tandis que les méga-combats tels que McGregor contre Khabib rapportent plus de 2,4 millions d’achats de PPV. Des stars comme Israel Adesanya et Francis Ngannou (avant de passer à la PFL) ont fait de l’Octogone un théâtre mondial. Il ne s’agit pas seulement de combats. C’est une machine. Un symbole. Un aimant pour le talent et l’attention.

Comment Bellator construit sa propre scène

Bellator n’est peut-être pas sous les feux de la rampe de l’UFC, mais il se taille une place avec détermination et stratégie. Fondée en 2008, elle organise une vingtaine d’événements par an et prospère sous l’égide de ViacomCBS. Avec un rythme différent et des valeurs distinctes, elle devient une véritable alternative. Voici ce qui distingue Bellator :

Les tournois Grand Prix : Bellator a ressuscité des tournois à l’ancienne, comme le Grand Prix des poids lourds légers 2021, remporté par Vadim Nemkov. Présence des vétérans : Des combattants comme Fedor Emelianenko et Gegard Mousasi ont trouvé une nouvelle vie ici. Promotion croisée : Bellator a assuré la promotion conjointe avec Rizin au Japon, créant ainsi des spectacles inter-ligues. Expansion internationale : Les événements organisés à Paris, Milan et Tel Aviv témoignent d’une réelle volonté d’internationalisation.

Ce n’est pas un rival, c’est sa propre histoire racontée différemment.

La PFL et le pouvoir du format de tournoi

La Professional Fighters League (PFL) redéfinit ce à quoi le MMA peut ressembler. Lancée en 2018 sur les cendres des World Series of Fighting, la PFL fonctionne sur la base de saisons, d’éliminatoires et de championnats. Chaque combattant démarre avec les mêmes chances, et ce sont les résultats – et non la réputation – qui décident de la suite des événements.

En 2023, le champion de chaque division a gagné 1 million de dollars. Des combattants comme Kayla Harrison et Brendan Loughnane sont passés du statut d’inconnus à celui de superstars grâce à ce système fondé sur le mérite. Le Camerounais Sadibou Sy a fait les gros titres grâce à sa puissance de frappe et à ses mouvements d’élite dans la division des poids welters. La technologie SmartCage de la ligue permet de suivre la vitesse de frappe, la puissance et les mouvements en direct pendant les combats. Le format apporte de la logique au chaos. Les classements sont importants. Chaque round permet d’avoir une vue d’ensemble. C’est le sport d’abord, le spectacle ensuite, mais c’est toujours passionnant. Cette combinaison est rare.

La philosophie orientale de ONE Championship

ONE Championship, fondé à Singapour, allie arts martiaux et tradition. Il organise des combats de muay thaï, de kickboxing et de MMA sous un même toit, souvent le même soir. La ligue ne se contente pas de gagner, elle prône l’honneur, le respect et l’esprit des arts martiaux. Son code d’honneur guide le comportement des combattants dans et hors de la cage.

Des champions comme Demetrious Johnson et Angela Lee incarnent cet état d’esprit. La ligue utilise un système de pesée basé sur l’hydratation pour éviter les réductions de poids brutales. En 2024, les événements ONE’s Lumpinee en Thaïlande ont présenté des combats d’élite chaque semaine, redéfinissant les attentes des fans. Diffusé dans 150 pays et en streaming sur YouTube, il touche les cœurs du monde entier tout en restant enraciné dans les valeurs asiatiques. À ONE, la victoire est spirituelle. La technique, et pas seulement la robustesse, est à l’honneur. C’est un rythme différent, qui résonne profondément à travers les continents.

Contrats et carrières des combattants

Chaque ligue a une approche différente des contrats et de la croissance des combattants. La façon dont les athlètes sont engagés et soutenus en dit long sur ce qui compte le plus pour l’organisation. Voyons ce qu’il en est :

UFC : Contrats d’exclusivité pour plusieurs combats, avec des primes pour les performances et les victoires. L’entrée se fait souvent par le biais des Contender Series de Dana White ou de The Ultimate Fighter.

Bellator : Contrats plus souples. Les combattants peuvent se déplacer plus librement et réapparaissent souvent après un passage ailleurs.

PFL : Contrats basés sur la saison. Les combattants s’affrontent chaque année pour des prix importants, avec des échéances précises.

ONE : Contrats à long terme mettant l’accent sur la loyauté. Inclut des combattants de plusieurs disciplines.

Certaines ligues offrent de l’argent. D’autres, l’héritage. D’autres mettent l’accent sur l’équilibre. Toutes les voies sont valables et les combattants choisissent celle qui leur convient le mieux.