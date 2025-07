Chine : des centaines de milliers de personnes évacuées, voici pourquoi

Photo AFP

Plus de 280 000 habitants ont été contraints de quitter leur domicile autour de Shanghai et de la province côtière du Zhejiang. Cette évacuation massive fait suite à l’arrivée de la tempête tropicale Co-May, qui a touché le littoral est de la Chine le 30 juillet. Les autorités locales ont déclenché l’alerte orange, mobilisé les services de secours et suspendu de nombreux vols, trains et liaisons maritimes par mesure de précaution.

Les rafales de vent et les fortes précipitations attendues ont conduit à la fermeture temporaire d’espaces publics et au renforcement des mesures de sécurité dans les zones vulnérables. Les opérations se sont déroulées en urgence, sous la coordination du ministère de la gestion des urgences, alors que les premières bandes extérieures du cyclone atteignaient la côte.

Publicité

Une alerte au tsunami après un séisme majeur en Russie

Alors que la Chine se préparait à faire face au typhon, un séisme de magnitude 8,8 survenu au large de la péninsule de Kamtchatka a brièvement aggravé la situation. L’alerte au tsunami émise à la suite de cette secousse a touché plusieurs régions du Pacifique, dont certaines zones du littoral chinois.

Les sirènes ont été déclenchées à Zhoushan et dans les quartiers côtiers de Shanghai, suscitant une vague d’inquiétude supplémentaire parmi les habitants. Les autorités ont levé l’alerte quelques heures plus tard, assurant qu’aucune vague dangereuse ne menacerait les côtes chinoises.

Des inondations meurtrières dans le nord du pays

Parallèlement à ces événements, la région du Hebei et la capitale Pékin sont confrontées à des inondations causées par des pluies diluviennes. Selon les données officielles relayées par les médias chinois, au moins 38 personnes sont mortes et plus de 80 000 ont été déplacées ces derniers jours.

Les dégâts aux infrastructures, notamment les routes et réseaux électriques, compliquent l’accès aux zones sinistrées. Des équipes de secours ont été déployées pour porter assistance aux sinistrés, tandis que les autorités redoublent d’efforts pour prévenir de nouveaux glissements de terrain.

Publicité

Des risques croissants face aux aléas climatiques

L’accumulation de ces catastrophes en peu de temps met en lumière la vulnérabilité croissante de certaines régions face aux phénomènes extrêmes. Entre tempêtes tropicales, séismes et inondations, l’été 2025 s’annonce particulièrement éprouvant pour le pays. À Shanghai comme dans le nord du pays, les évacuations massives traduisent une stratégie de prévention renforcée, mais également la complexité croissante des défis humanitaires et logistiques posés par la multiplication de ces événements.