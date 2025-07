Commerce au Maghreb : un poids lourd d’Amérique latine vise ce marché

Rabat. Photo: DR

Le dynamisme économique du Maroc séduit de plus en plus d’acteurs étrangers, notamment en Amérique latine. Parmi eux, l’Argentine entend tirer parti de l’ouverture et de la stabilité du marché marocain pour développer des relations commerciales solides. C’est dans ce contexte que nos confrères d’hespress.com ont indiqué qu’une mission commerciale argentine est prévue les 7 et 8 octobre, avec la participation d’entreprises issues de secteurs clés.

Ce déplacement vise à établir des passerelles concrètes entre les deux économies. Selon le ministère argentin des Affaires étrangères et du commerce international, le Maroc représente un point d’ancrage stratégique pour l’expansion des produits argentins. Les entreprises attendues dans cette mission opèrent dans les domaines des logiciels, des composants automobiles et des produits pharmaceutiques.

Ce choix n’est pas anodin. Le Maroc dispose d’une infrastructure commerciale en pleine croissance, d’accords de libre-échange avec plusieurs blocs régionaux et d’une position géographique avantageuse entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient. Pour les investisseurs argentins, cela signifie un accès facilité à plusieurs marchés.

Au-delà de la simple recherche de débouchés, cette démarche s’inscrit dans une logique de coopération plus large. Les entreprises qui participeront à la mission souhaitent identifier des partenaires, créer des réseaux et comprendre les mécanismes locaux afin d’envisager une implantation durable.

Cette initiative illustre la montée en puissance du Maroc sur la scène commerciale internationale. Alors que les flux d’investissement se réorganisent à l’échelle mondiale, le Royaume est perçu comme une plateforme fiable et prometteuse pour des projets de long terme. L’intérêt de l’Argentine en est une illustration parmi d’autres.