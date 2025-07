Donald Trump : une mauvaise nouvelle malgré ses droits de douane

Photo : © WALTER

Avant d’entamer son second mandat, Donald Trump avait mis les droits de douane au centre de sa politique commerciale. Il avait annoncé l’instauration de taxes élevées sur les importations provenant notamment du Mexique, du Canada et de la Chine, espérant ainsi protéger les industries locales et accroître les recettes publiques. Cette démarche avait aussi pour objectif de faire pression sur ses partenaires pour renégocier des accords commerciaux plus favorables. Pourtant, malgré ces mesures, les comptes financiers de la nation ne montrent pas d’amélioration significative.

Une hausse des besoins financiers malgré des recettes douanières accrues

Sur la période allant d’octobre à juin, le besoin de financement a augmenté de 64 milliards de dollars, atteignant 1 400 milliards, contre un peu plus de 1 300 milliards lors de la même période l’année précédente. Selon les données publiées vendredi par le département du Trésor, bien que les recettes générées par les droits de douane aient fortement augmenté — 113 milliards de dollars en un an — les dépenses restent largement supérieures aux rentrées d’argent.

Les droits de douane : un outil limité face aux enjeux économiques

Les mesures tarifaires ont été mises en avant pour soutenir l’économie locale et corriger des déséquilibres commerciaux. Néanmoins, elles ont aussi provoqué des hausses de prix pour les consommateurs et des ripostes commerciales de la part des pays ciblés. L’argent récupéré via ces taxes ne compense pas l’ampleur des dépenses publiques et les autres pressions économiques qui pèsent sur les finances nationales. Cette politique apparaît ainsi davantage comme une mesure partielle plutôt qu’une réponse complète aux difficultés économiques.

Une alerte sur la santé financière américaine

Le fait que les besoins financiers continuent à augmenter, malgré les rentrées issues des droits de douane, révèle la fragilité du système économique actuel. Cela souligne que s’appuyer uniquement sur ces taxes pour redresser la situation n’est pas suffisant. Il devient nécessaire de réfléchir à une gestion plus équilibrée, intégrant à la fois les recettes, les dépenses et les relations commerciales internationales. La stratégie de protectionnisme menée par Trump montre ainsi ses limites lorsqu’elle est employée seule, rappelant que la maîtrise des finances publiques exige une approche plus globale.