Dossier Akponna au Bénin : Après le Hcpc, le parlement ouvre également une enquête

Suite aux graves accusations de détournements présumés dans les secteurs de l’eau et de l’électricité à Parakou, deux organes officiels — l’Assemblée nationale et le Haut Commissariat à la Prévention de la Corruption (HCPC) — ont mis en place, chacun de son côté, une commission d’enquête.

Le 4 juillet 2025, le Parlement a adopté une résolution créant une commission d’enquête parlementaire. Cette décision fait suite aux déclarations de Paulin Akponna, ancien ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, qui a affirmé, lors d’un déplacement à Parakou le 21 juin dernier, que des milliards de francs CFA auraient été détournés dans son ancien ministère. Pour lui, ces pratiques expliqueraient les difficultés persistantes d’accès à l’eau potable et à l’électricité dans la commune.

La commission parlementaire est composée de dix députés : quatre de l’Union progressiste le renouveau, trois du Bloc républicain et trois des Démocrates, parti d’opposition à l’origine de la résolution. Elle est chargée de contrôler la légalité des procédures de passation de marchés, d’examiner les ouvrages réalisés et en cours, et de formuler des recommandations pour une gestion plus efficace des deux secteurs à Parakou. Sa durée de travail est fixée à trois mois, prolongeable d’un mois supplémentaire sur décision du bureau de l’Assemblée nationale.

En parallèle, le HCPC avait également annoncé l’ouverture d’une enquête. Dans un communiqué publié le 1er juillet 2025, le Haut commissaire Jacques Migan a informé de la création d’une commission technique chargée d’« apprécier avec objectivité les faits rapportés ». L’objectif affiché est de garantir une évaluation rigoureuse et impartiale des investissements réalisés dans les secteurs de l’eau et de l’électricité entre 2016 et 2025.

Cette commission, présidée par l’inspecteur d’État Alexandre Dagba, est composée de sept experts issus de divers domaines. Parmi eux figurent Euloge Francis Atadé (rapporteur), Moussa Machoudi (génie électrique), Guy Clegbadja (eau et assainissement), Dossou Kébo Assuéruse (finances), Horace Adoukonou (marchés publics) et Gracia Adjinacou (suivi-évaluation). Elle dispose d’un délai de quatre semaines pour mener ses travaux.