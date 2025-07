Élégance en lumière : Apothéose éclatante pour la 7ᵉ édition du Mois de la mode au Bénin

Le rideau est tombé le 26 juillet 2025 sur la 7ᵉ édition du Mois de la mode au Bénin. Organisée sous le thème « Racines et Futur », cette édition s’est achevée avec La Nuit de la Mode, un grand défilé haut en couleurs qui a célébré le génie créatif local dans le jardin du dôme Sofitel de Cotonou.

Portée par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac), cette initiative est devenue un rendez-vous incontournable de valorisation du secteur de la mode béninoise. L’édition 2025 aura été à la fois un hommage à la richesse du patrimoine textile national et une vitrine de l’audace contemporaine des créateurs.

Mannequins, stylistes émergents, maisons de couture établies, artisans et figures montantes de l’industrie se sont donnés rendez-vous pour faire de ce défilé, une véritable célébration du savoir-faire local. Les collections dévoilées ont séduit par leur diversité, leur originalité et leur capacité à tisser un dialogue entre tradition et modernité. Par-delà le spectacle, La Nuit de la Mode a confirmé la vitalité d’un secteur en pleine transformation, bien décidé à se structurer, à se professionnaliser et à s’imposer sur les scènes régionales et internationales.

Une vision gouvernementale tournée vers l’avenir

En lançant l’événement le 23 juillet dernier, le ministre Jean-Michel Abimbola avait insisté sur la nécessité de considérer la mode non plus comme un simple art de se vêtir, mais comme un puissant levier économique, culturel et identitaire. Selon lui, la mode est aujourd’hui « un langage universel, un levier d’influence et un miroir fidèle de notre humanité ». Le ministre a salué l’ingéniosité des créateurs béninois qui « explorent des matières inédites, expérimentent des techniques novatrices et inventent des formes qui repoussent les frontières connues ». Pour lui, chaque pièce devient un acte artistique qui interroge les héritages tout en projetant de nouveaux imaginaires.

Conscient des défis qui freinent encore l’essor de ce secteur, entre autres le manque de formation, les difficultés d’accès aux marchés, la faiblesse des infrastructures, Jean-Michel Abimbola a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner l’écosystème mode à travers des politiques de structuration, de professionnalisation et de soutien à l’entrepreneuriat créatif.

Structuration, échanges et transmission au cœur du programme

La septième édition du Mois de la Mode s’est déployée sur quatre jours riches en activités telles que des visites d’infrastructures textiles de la Gdiz, des panels et conférences sur la structuration du secteur, des masterclass et une exposition textile “Trames & Talents”, dédiée aux savoir-faire locaux.

Pour William Codjo, Directeur général de l’Adac, « il est temps de créer un véritable marché de la mode béninoise et de le structurer durablement ». Il a également insisté sur la dimension symbolique du vêtement. « Si l’habit ne fait pas le moine, il reste un puissant moyen d’expression de notre culture », a-t-il laissé entendre lors du lancement des activités.

Les autorités ont invité la jeunesse à croire en son potentiel créatif, à embrasser sans complexe les métiers de la mode et à porter haut les couleurs d’un savoir-faire africain enraciné dans l’histoire mais résolument tourné vers l’avenir. Le Mois de la Mode 2025 aura ainsi été, au-delà de son éclat esthétique, un acte de foi dans l’avenir d’une filière créative, porteuse d’emplois, d’identité et de développement.