Énergie : la Chine bat le record du monde avec cette technologie

La transition énergétique mondiale s’accélère, et la Chine joue un rôle de premier plan dans cette mutation. En s’appuyant sur des avancées scientifiques et industrielles, le pays parvient à redéfinir les standards de la production solaire, cherchant à répondre à la demande croissante d’énergie propre tout en réduisant son impact environnemental. Cette dynamique se traduit aujourd’hui par un saut technologique majeur dans l’efficacité des panneaux solaires.

Une innovation décisive dans la technologie solaire à double couche

Le progrès majeur publié en juillet par le journal Nature porte sur une cellule solaire à double couche combinant deux matériaux aux propriétés complémentaires : le silicium, déjà largement utilisé dans l’industrie photovoltaïque, et la pérovskite, un composant émergent qui optimise la capture de la lumière. En travaillant de concert avec une équipe d’experts de l’université de Soochow, l’entreprise LONGi a mis au point une structure cellulaire enrichie par des molécules spécialement conçues pour renforcer les performances du matériau pérovskite.

Cette collaboration a conduit à une série de records d’efficacité : à peine six mois après avoir atteint un rendement supérieur à 30 %, la technologie a rapidement franchi la barre des 33 %, puis atteint 34,6 %. Ce dernier chiffre marque une première historique, puisqu’il dépasse le fameux plafond théorique de rendement solaire, un seuil longtemps considéré comme insurmontable.

Franchir la barrière de rendement : une révolution scientifique et industrielle

Traditionnellement, le plafond dit de Shockley-Queisser fixait la capacité maximale des cellules solaires classiques. En dépassant cette frontière, la technologie à double couche de LONGi ouvre de nouvelles perspectives. La méthode consiste à superposer deux couches capables de convertir différentes longueurs d’onde du spectre solaire, ce qui permet d’exploiter plus efficacement l’énergie lumineuse.

Ce succès n’est pas seulement une victoire technique : il pose les bases d’une production solaire plus rentable et plus accessible. Avec des cellules capables de générer davantage d’électricité pour une même surface, les coûts et les contraintes liées à l’installation des panneaux pourraient être considérablement réduits, favorisant ainsi une adoption plus large.

Impacts concrets pour la transition énergétique et au-delà

Au moment où la lutte contre le changement climatique exige des solutions rapides et efficaces, cette avancée facilite la multiplication des installations solaires, y compris dans des espaces limités ou difficiles d’accès. Le gain en performance contribue à rendre l’énergie solaire plus compétitive, ce qui peut accélérer son intégration dans les réseaux électriques mondiaux.

De plus, cette technologie pourrait se décliner dans de nombreux secteurs, allant des infrastructures urbaines aux systèmes mobiles, en passant par le stockage énergétique. La Chine, en établissant ce nouveau standard, confirme son rôle de moteur dans l’innovation énergétique, et ouvre la voie à une production d’électricité plus propre, plus puissante et plus durable.