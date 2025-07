Football au Maghreb : le Real Madrid sur le point de signer un talent

Photo Unsplash

À seulement 16 ans, Abdellah Ouazane suscite déjà l’intérêt de plusieurs grandes écuries européennes. Actuellement sous contrat avec l’Ajax Amsterdam, le jeune international marocain pourrait prochainement rejoindre l’Espagne, où le Real Madrid semble déterminé à s’attacher ses services.

Selon des médias néerlandais bien informés, les dirigeants madrilènes sont en discussion avancée avec le club néerlandais pour accélérer la conclusion de l’opération. Le Real Madrid, connu pour sa stratégie de recrutement de jeunes talents à fort potentiel, voit en Ouazane un profil à fort avenir, capable d’intégrer, à terme, la dynamique de son centre de formation, voire de l’équipe première.

Abdellah Ouazane s’est notamment fait remarquer lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17, remportée par le Maroc. Le jeune Lionceau de l’Atlas a impressionné par sa vision de jeu, sa technique et sa maturité sur le terrain. Il a été sacré meilleur joueur du tournoi, ce qui a renforcé l’attention des recruteurs.

La concurrence est rude sur ce dossier. Plusieurs clubs européens avaient manifesté un intérêt pour l’international U17 marocain après la CAN. Mais le Real Madrid semble avoir pris une longueur d’avance. Son attractivité, combinée à sa réputation de pépinière de talents, pourrait faire la différence.

Pour le Maroc, la possible signature de Ouazane dans un club aussi prestigieux est une nouvelle preuve de la qualité de la formation nationale. De plus en plus de jeunes issus du Royaume trouvent leur place dans les plus grands championnats grâce à des performances solides dans les compétitions de jeunes.