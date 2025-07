Gaz au Maghreb : un grand projet bientôt inauguré

Photo Reuters

Depuis plusieurs décennies, Sonatrach s’est affirmée comme le leader incontesté dans le domaine de l’exploration, de la production et de la distribution du gaz naturel en Algérie et dans la région maghrébine. Cette entreprise publique détient une expertise technique solide qui lui permet de piloter des projets énergétiques d’envergure, contribuant à la sécurité énergétique du pays et à son rayonnement économique. Son savoir-faire dans la gestion d’installations complexes est reconnu, faisant de Sonatrach un acteur central dans la chaîne gazière.

Ouargla : un projet phare en phase finale

Le chantier du complexe gazier de Ouargla atteint aujourd’hui une étape cruciale avec 80% des travaux déjà réalisés. Cette avancée, vérifiée lors d’une visite ce 15 juillet par la direction de Sonatrach et ses partenaires italiens, ouvre la voie à un démarrage prévu pour 2026. L’installation est destinée à accroître la capacité de production locale, renforçant ainsi la sécurité énergétique et la stabilité des approvisionnements dans la région.

Une synergie technique au service du développement

La coopération entre Sonatrach et la société Tecnimont met en lumière un échange fructueux entre compétences locales et technologies étrangères. Ce partenariat technique facilite l’intégration de standards industriels élevés et soutient la montée en compétence des équipes sur place. Cette dynamique est essentielle pour garantir la réussite d’un projet de cette ampleur tout en assurant la pérennité des opérations futures.

Des retombées économiques et énergétiques importantes

Au-delà de son impact direct sur la production, ce complexe promet de stimuler l’économie locale en générant de nouveaux emplois et en favorisant l’essor des activités connexes. Il contribue également à positionner l’Algérie comme un fournisseur incontournable dans la région du Maghreb, capable de répondre à la demande énergétique internationale. Enfin, cette avancée soutient la transition vers des solutions énergétiques plus durables, grâce à une utilisation optimisée du gaz naturel, ressource aux émissions relativement faibles.

L’achèvement imminent du complexe de Ouargla incarne une étape stratégique pour le développement énergétique du Maghreb, où savoir-faire, innovation et collaboration internationale convergent pour façonner l’avenir du secteur gazier.