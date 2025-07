Guerre commerciale : l’Europe entre le marteau et l’enclume

L’Union européenne se retrouve une fois encore projetée au cœur d’un bras de fer commercial mondial. Entre les surtaxes décidées par les États-Unis de Donald Trump et les restrictions imposées par la Chine de Xi Jinping, Bruxelles navigue dans un espace économique devenu de plus en plus contraint. Mais au-delà des rapports de force immédiats, ce sont les fondements mêmes de la puissance commerciale européenne qui sont mis à l’épreuve.

Une autonomie stratégique plus théorique que réelle

L’UE aime à se présenter comme une puissance commerciale mondiale. Son modèle repose sur l’ouverture, les accords multilatéraux et le respect des règles de l’OMC. Pourtant, à mesure que Washington et Pékin durcissent leur approche, l’Europe se trouve confrontée à une réalité moins maîtrisée : celle d’un monde où le commerce devient un outil de confrontation géopolitique, et non plus un terrain de coopération.

Face à cela, la marge d’action européenne semble étroite. La multiplication des droits de douane américains, notamment sur l’automobile ou les métaux, ne fait qu’exacerber une situation déjà déséquilibrée. Les mesures de rétorsion, bien qu’envisagées, paraissent insuffisantes pour peser réellement dans la balance. La Commission européenne, malgré ses efforts pour engager un dialogue constructif avec les États-Unis, n’a pour l’instant récolté ni concessions ni perspectives de désescalade.

Et ce n’est pas du côté de la Chine que les choses s’arrangent. Pékin durcit ses conditions d’accès au marché, tout en consolidant des champions industriels protégés, notamment dans les secteurs critiques. L’UE, malgré son poids économique, reste perçue comme une entité divisée, ce qui affaiblit sa capacité à négocier avec fermeté.

L’impossible neutralité économique

Ce qui se joue actuellement dépasse la simple guerre des droits de douane. L’économie devient un levier de souveraineté. En menaçant de taxer massivement les exportations européennes, l’administration Trump veut contraindre l’Europe à faire des choix stratégiques : soutenir les États-Unis dans leur opposition à la Chine ou payer le prix fort pour tenter de préserver une posture de non-alignement.

Cette logique binaire met en lumière un défaut de construction de l’UE : son incapacité à parler d’une seule voix sur les questions sensibles. Les divergences d’intérêts entre États membres, notamment en matière d’industrie automobile, de politique technologique ou d’approvisionnement énergétique, freinent toute réponse rapide et coordonnée.

À cela s’ajoute une dépendance accrue vis-à-vis de certains produits stratégiques — médicaments, composants électroniques, terres rares — dont la fabrication est en grande partie maîtrisée par des puissances extérieures. La pandémie avait déjà révélé ces vulnérabilités. La nouvelle phase de confrontation commerciale les rend encore plus problématiques.

Redéfinir la puissance commerciale européenne

Pour sortir de cette impasse, Bruxelles ne pourra se contenter de démarches diplomatiques classiques. Une véritable remise à plat de ses outils économiques s’impose. Cela implique de repenser la politique industrielle, de renforcer les mécanismes de contrôle des investissements étrangers, mais aussi de développer des alliances commerciales ciblées avec des pays tiers.

L’Europe devra également mieux articuler ses priorités internes et externes. Elle ne peut promouvoir la décarbonation de son industrie tout en dépendant des panneaux solaires chinois ou des véhicules américains. Il lui faudra sécuriser ses chaînes d’approvisionnement en relocalisant certains secteurs ou en diversifiant ses partenariats — de l’Inde à l’Afrique, en passant par l’Amérique du Sud.

Le dilemme auquel elle est confrontée — choisir entre résister ou subir — n’est pas uniquement commercial. Il est politique, stratégique et identitaire. Pour ne pas être prise en étau durablement, l’UE devra se redéfinir non pas en marge des affrontements économiques actuels, mais comme un acteur capable d’influencer les règles du jeu mondial. Une tâche complexe, mais incontournable.