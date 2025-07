Impossible de faire la guerre à la Russie éternellement selon le président tchèque

Petr Pavel - photo : DR

Depuis février 2022, la guerre en Ukraine a profondément redéfini les équilibres européens, mettant à l’épreuve la solidarité occidentale et remodelant les politiques de sécurité sur le continent. Malgré l’afflux constant d’aide militaire à Kyiv, les lignes de front restent figées, tandis que les pertes humaines et économiques s’accumulent des deux côtés. Cette situation pousse certains responsables politiques à envisager l’après-guerre, et notamment la manière dont l’Europe pourrait redéfinir sa relation avec la Russie une fois les armes tues.

Repenser les liens avec Moscou après la guerre

Pour Petr Pavel, président tchèque et ancien haut responsable militaire de l’OTAN, il est illusoire de croire que le conflit pourrait se prolonger indéfiniment sans conséquences graves. Dans un entretien accordé à la BBC Ukraine, il a estimé qu’une fois un accord de paix conclu, l’Europe devrait envisager une reprise des échanges avec la Russie, tant sur les plans sécuritaires qu’économiques. Selon lui, poursuivre une logique d’affrontement perpétuel mènerait à une impasse aux lourdes répercussions humaines et financières. La perspective d’un retour à une forme de coopération, bien qu’elle puisse sembler lointaine, ne peut être totalement écartée.

Publicité

Une guerre prolongée aux conséquences multiples

Au fil des mois, la guerre a imposé une charge considérable sur les budgets des États européens, tout en affectant leur compétitivité économique. Le président tchèque souligne que prolonger le conflit sans horizon de sortie ne ferait qu’accentuer ces difficultés. La coopération d’avant-guerre entre Moscou et plusieurs capitales européennes, notamment dans les domaines énergétique, industriel ou scientifique, reste dans toutes les mémoires, bien qu’elle ait été largement suspendue depuis le déclenchement des hostilités. Pavel appelle à envisager, après la fin du conflit, une reprise graduelle de ces relations, fondée sur des intérêts partagés et des garanties de sécurité.

Entre réalisme géopolitique et nécessité de dialogue

La déclaration de Petr Pavel ne signifie pas un abandon du soutien à l’Ukraine, mais un appel à la lucidité sur la durée et les limites d’un conflit qui risque de s’enliser. Il rappelle implicitement que la géographie impose une cohabitation avec la Russie à long terme, et que des mécanismes de dialogue devront être rétablis tôt ou tard. La question n’est pas de renouer les liens à tout prix, mais de définir une stratégie de sortie cohérente et soutenable. Pour y parvenir, l’Europe devra naviguer entre solidarité avec Kyiv, exigences sécuritaires et pragmatisme économique.

Dans ce contexte incertain, les propos du président tchèque traduisent un positionnement rare parmi les dirigeants européens : l’esquisse d’un après-guerre qui ne serait ni oubli, ni capitulation, mais une tentative de reconstruire des ponts sur des bases révisées.